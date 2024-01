Raimondo Todaro: “Mia figlia Jasmine mi ha reso felice e più fragile”/ “Sono ‘tosto’ come mia madre…”

Raimondo Todaro, dalla querelle ad “Amici” con sua moglie Francesca Tocca al ricordo dei genitori

La puntata di Verissimo – oggi, domenica 21 gennaio – parte da una vecchia conoscenza dei fan di Amici di Maria De Filippi: Raimondo Todaro. Il maestro di latino si racconta nel salotto di Silvia Toffanin, partendo proprio dal talent e scherzando sulla collega Alessandra Celentano: “Con la Celentano come va? Se dovessi separarmi di nuovo da Francesca lei sarebbe la prima della lista”. Avendola citata, il coach del talent non poteva non menzionare anche il recente battibecco in diretta con sua moglie Francesca Tocca.

“Ci siamo chiaramente chiariti nel dietro le quinte, tutto a posto: siamo una squadra e abbiamo un rapporto molto stretto. C’è stata qualche incomprensione ma è finita lì, però io non mi ero espresso male…”. Prosegue così Raimondo Todaro, ribadendo però di essere convinto della tesi che in una puntata di Amici lo ha portato a ‘scontrarsi’ con sua moglie Francesca Tocca. Archiviata la piccola querelle sentimentale, Raimondo Todaro ha argomentato a proposito del suo carattere menzionando anche i suoi genitori: “Questo carattere credo di averlo preso da mia madre, invece papà è sempre un passo indietro; preferisce ascoltare dicendo una parola in meno per non essere ingombrante”.

Piuttosto toccante il racconto seguente di Raimondo Todaro a Verissimo; il maestro di latino ha raccontato come, a causa di una malattia grave di suo padre, abbia dovuto rimboccarsi le maniche da giovanissimo. “Il ballo mi ha salvato la vita? Sì, sono cresciuto ballando. In un periodo della mia vita papà ha avuto una malattia grave e la danza a quei livelli è molto dispendiosa, lui però non poteva più lavorare. Per fortuna ero già vice-campione del mondo e quindi anche se ero piccolo mi chiamavano ad insegnare, quindi guadagnavo così…”. E a proposito di insegnamento, arriva per lui un messaggio speciale da parte di un suo ex allievo, Mattia Zenzola: “Tu sai già tutto, sai quanto io sia grato per quello che hai fatto per me; ogni tuo piccolo gesto per me è stato qualcosa di enorme… Ti voglio bene”.

Raimondo Todaro ha ascoltato commosso le parole di Mattia Zenzola, suo ex allievo ad Amici di Maria De Filippi. Dopo aver espresso tutto il suo orgoglio, è arrivato poi il momento di raccontare il suo amore per sua figlia Jasmine. “Abbiamo un rapporto morboso, non si può spiegare. La stringo perchè so che mi rimangono pochi anni di libertà, da quando è nata penso a quando prima o poi si fidanzerà… Il giorno del suo compleanno mi ha fatto vedere il bimbo che le piace, e devo dire che sa scegliere bene. Anche lei balla, guarda i video di Giulia Stabile che è il suo idolo”. Il maestro ha poi aggiunto: “Mi ha reso un uomo felice e molto più fragile; io oggi sono consapevole che il mio equilibrio non dipende più da me, ma da lei”.











