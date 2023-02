Francesca Tocca, moglie Raimondo Todaro/ “La nostra fortuna è stata separarci”

Raimondo Todaro e il ritorno di fiamma con la moglie Francesca Tocca

Francesca Tocca è la moglie di Raimondo Todaro. Dopo un momento di crisi, la coppia è tornata insieme. Un grande amore quello nato tra i due ballerini che hanno avuto anche una figlia di nome Jasmine. Eppure ad un certo punto i due hanno deciso di prendere strade diverse per poi ritrovarsi. Dopo due anni di crisi, a luglio 2021 Francesca e Raimondo sono tornati insieme con tanto di bacio, a siglare la pace, negli studi di Amici di Maria De Filippi dopo una coreografica.

Amici 22, Gianmarco Petrelli in crisi: eliminato?/ "La mia paura é essere..."

“Eravamo tornati insieme a luglio, prima di Amici. Il 3 luglio del 2010 e a luglio del 2021 ci siamo rimessi insieme dopo due anni. È difficile da spiegare, quando ci siamo separati l’abbiamo fatto senza sapere un perché, non c’era un motivo particolare, il rapporto non era più come prima” – ha raccontato l’ex ballerino di Ballando con le Stelle.

Amici 22, Megan Ria lascia il prof Raimondo Todaro/ L'addio prima del "tradimento"

Raimondo Todaro e la crisi con la moglie Francesca Tocca

Dopo due anni di separazione, Raimondo Todaro e moglie Francesca Tocca sono tornati insieme. Due anni che sono stati importanti per ritrovarsi e ricominciare più forti ed innamorati di prima. “Siccome c’è stato sempre un grande amore, un grande rispetto, ci dicemmo di non fingere. La nostra fortuna è stata separarci, perché se avessimo insistito per rimanere insieme la corda si sarebbe rotta definitivamente. In due anni non ho mai pensato di avere un’altra donna. Andai via di casa sperando di poter recuperare un giorno. Ci è voluto un po’ ma così è stato” – ha detto il ballerino che nel 2004 si è sposato con la collega.

Amici 22: concorrenti divisi su Benedetta, new entry/ "Todaro voleva la..."

Dal loro amore nel 2015 è nata la figlia Jasmine che è tutta la loro vita. “Jasmine è il mio punto debole. Le darei la vita, abbiamo un rapporto speciale, particolare perché lei è molto mammona ma papà è papà. Cerco di non viziarla, di fare il duro, ma è difficile. Il manuale di come si fa il papà non è scritto da nessuna parte. Francesca spera che non intraprenda la strada della danza, ma a casa balla tanto” – ha detto il ballerino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA