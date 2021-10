Francesca Tocca e Jasmine, moglie e figli Raimondo Todaro/ Crisi cancellata, è amore!

Francesca Tocca e Jasmine sono la moglie e la figlia di Raimondo Todaro: dopo la fine di un amore c’è stato il ritorno di fiamma sperato dai fan. dopo vari rumors e indiscrezioni, un bacio suggella il ritorno insieme del professionista di Ballando con le Stelle, oggi passato alla concorrenza di Amici di Maria De Filippi, e la collega ballerina. Il ritorno di fiamma è arrivato a distanza di un anno dall’annuncio della separazione. A rivelare la decisione di mettere fine al matrimonio fu proprio Raimondo Todaro con una foto del matrimonio e una lunga dedica per la ballerina. .

“Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona,leale e pura”, aveva scritto su Instagram Todaro.

Non solo, Raimondo Todaro parlando della separazione da Francesca Tocca aggiunse: “rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta… – sottolineando – “siamo in rapporti ottimi: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita. E le auguro di trovare tutto il meglio del mondo, che forse non sono stato capace io di darle”. A distanza di diversi mesi da quelle parole però qualcosa è cambiato e, superata la crisi, la coppia è tornata ufficialmente insieme.

Sui social, per il momento, tutto tace. Sia sul profilo dell’insegnante di Amici che della ballerina non c’è ancora una foto di coppia recente che confermi la decisione di riprovarci. Tuttavia, sul ritorno dell’amore che ha portato i due ballerini a formare una famiglia, nessuno pare aver dubbi.



