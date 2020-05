Francesca Tocca/ Raimundo Todaro o Valentin? Sua figlia unico amore della sua vita… (Amici Speciali)

Pubblicità

Francesca Tocca torna a ballare sul palco di Amici Speciali in tutta la sua sensualità. La ballerina si sta dedicando totalmente al suo lavoro chiudendosi in silenzio e non commentando il gossip che è esploso negli ultimi mesi intorno alla sua vita. La ballerina, infatti, nella didascalia che accompagna la sua ultima foto scattata durante l’ultima puntata di Amici speciali, scrive: “preferisco così, senza niente da dire”. La ballerina pubblica, infatti, una foto con la mascherina sulla bocca. Un gesto con cui la ballerina annuncia di non voler più parlare della sua vita privata dopo il gossip che l’ha travolta durante l’ultima edizione di Amici per il suo rapporto con l’ex allievo Valentin con cui avrebbe avuto un flirt per poi prendere le distanze da tutto. Sui social, Francesca pubblica così solo foto e video dei suoi lavori e delle sue lunghe giornate in sala prove.

FRANCESCA TOCCA SINGLE? LA FIGLIA L’AMORE DELLA SUA VITA

Francesca Tocca si concentra sulla sua vita professionale e sulla figlia Jasmine, nata dal suo amore con Raimondo Todaro. La ballerina di Amici, sempre più bella, non sembra affatto interessata a pensare all’amore, preferendo l’affetto sincero e incondizionato della sua bambina a cui dedica tutto il tempo libero che ha a disposizione. I fans sperano ancora di vederla nuovamente insieme a Raimondo Todaro con cui, per anni, ha formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Se Francesca si sta concentrando sul lavoro e su sua figlia, la stessa cosa la sta facendo Raimondo Todaro che, sui social, pubblica foto e video in cui si mostra sereno accanto alla figlia o ricordi delle sue serate con gli amici. La Tocca, dunque, è tornata ad essere single? Una domanda a cui è difficile rispondere anche se, dal profilo di Valentin, arriva un indizio. “Caro passato, grazie per tutto quello che mi hai insegnato”, scrive l’ex alleivo di Amici su Instagram. Francesca, dunque, fa parte del suo passato?



