FRANCESCA TOCCA, BALLO SEXY NELLA VASCA AD AMICI 21/ Celentano: “Brava e passionale”

Alessandra Celentano pazza di Francesca Tocca. La maestra non ne fa un segreto nel corso della nuova puntata del serale di Amici 21, quando la vede ballare con Nunzio nel corso della prima prova della prima manche. Il quarto serale vede infatti la ballerina, moglie di Raimondo Todaro, all’interno di una gabbia di vetro con tanto di acqua, tra mosse sensuali in una coreografia pregna di passione. Un’esibizione che la Celentano non può che elogiare, arrivando a fare i complimenti a tutti, Raimondo compreso, ma non a ‘Nunzietto’, che invece ha trovato del tutto trasparente rispetto alla sensualità della Tocca. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sabato sera, torna il Serale Amici 21, dunque anche la splendida Francesca Tocca. La ballerina professionista della scuderia De Filippi è ormai un pezzo forte del programma di Canale 5. Ogni settimana la compagna di Raimondo Todaro incanta pubblico e telespettatori con il suo savoir faire ed un fisico pazzesco. Su Instagram i numeri lievitano di settimana in settimana, grazie appunto alle capacità di Francesca e ad un corpo incantevole che attrae sempre più gli occhi del pubblico maschile.

I followers della Tocca rimangono a bocca aperta di puntata in puntata del serale di Amici 21, quando la ballerina si prende le luci dei riflettori con le dimostrazioni pratiche per gli studenti di Amici. In tanti la seguono con maggiore interesse da quando è finita al centro del gossip per il ritorno di fiamma con Raimondo Todaro.

Anche lui è ad Amici 21, in veste di insegnante, felice di trascorrere del tempo con la sua compagna. Proprio il programma di Maria De Filippi, in un primo momento sembrava averli allontanati definitivamente tempo fa, quando erano insistenti le voci che vedevano Francesca Tocca coinvolta in un flirt col ballerino Valentin. Tutte cose che ormai fanno parte del passato, dato che oggi la showgirl è felicemente tornata tra le braccia di Raimondo, con cui ha partecipato anche a C’è Posta per te, alcune settimane fa.

In quell’occasione Todaro aveva così parlato ad una coppia coinvolta nella puntata, a proposito del suo rapporto con Francesca e delle difficoltà dell’amore: “Vi dico che ci saranno dei momenti difficili. Noi abbiamo avuto dei momenti bui anche molto lunghi. In una certa fase abbiamo deciso che era giunto il momento di allontanarci. A posteriori è stata la scelta giusta. Ora abbiamo capito quanto il nostro amore fosse forte e quanto avessimo bisogno l’uno dell’altra”.











