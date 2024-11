Originaria di Catania, classe 1989, Francesca Tocca ha iniziato a muovere i primi passi nella danza da giovanissima; prima con gli studi in accademia e poi con le prime gare per mettere in mostra la grandezza del suo talento oggi ampiamente noto anche grazie alla partecipazione ad Amici in qualità di ballerina professionista. Prima di tale opportunità, con il compagno Raimondo Todaro – sua spalla anche dal punto di vista professionale – ha aperto una scuola di ballo proprio a Catania, città natale di entrambi.

Raimondo Todaro, chi è il marito di Francesca Tocca/ "Siamo tornati uniti, ha vinto nostra figlia Jasmine"

Arriviamo così al 2015, anno della consacrazione di Francesca Tocca: senza passare dalla scuola più seguita d’Italia come allieva, viene scelta come ballerina professionista e fino alla scorso anno è stata un punto cardine della trasmissione sia dal punto di vista dell’insegnamento – affiancando i professori del talent – sia dal punto di vista pratico e dimostrativo. Ma perchè Francesca Tocca ha lasciato Amici 2024? Questo l’interrogativo dell’ultimo periodo dato che nel corso di questa edizione, proprio in concomitanza con l’addio del compagno Raimondo Todaro, non è ancora apparsa.

Perchè Francesca Tocca ha lasciato Amici / Il marito Raimondo Todaro e 'una lite con Maria De Filippi'

Francesca Tocca e la teoria sul presunto addio ad Amici 2024: “Scelta di cuore…”

Secondo il settimanale Dipiù Tv – come riporta Fanpage – la tesi dominante sarebbe quella della scelta di cuore: Francesca Tocca avrebbe lasciato Amici per ‘seguire’ il compagno Raimondo Todaro che dopo due stagioni ha lasciato vacante il suo posto come professore. “Non ha voluto lasciarlo solo”, si legge, ma al contempo è da sottolineare la mancanza di certezze su tale versione: mancano all’appello le conferme, così come le smentite. Ad avvalorare però la possibilità che Francesca Tocca abbia effettivamente lasciato Amici è però da annoverare l’ingresso nel cast dei professionisti di un nuovo volto: Eleonora Riccardi, proprio per la sezione di ballo latino americano. Chissà che presto non arrivino effettivi chiarimenti sulla vicenda direttamente da Francesca Tocca.