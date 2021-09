Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ “Il cuore non invecchia mai”

Francesca Vaccaro e Matteo sono rispettivamente moglie e figlio di Carlo Conti. Un grande amore quello che lega il conduttore di tantissimi programmi di successi alla costumista conosciuta proprio negli studi Rai. Un incontro che ha cambiato la vita di entrambi, anche se prima di arrivare al grande passo del matrimonio c’è voluto un pò di tempo. La scintilla tra i due è stata quasi immediata, ma il conduttore per via del suo essere dongiovanni.

Proprio il conduttore, intervistato da La Nazione raccontò: “tutti pensavano fossi una specie di Alberto Sordi perché soffrivo di ‘dongiovannite’. Ma alla fine ho spiazzato tutti. Mi sono sposato tardissimo perché affetto da ‘singletudine’, stavo bene così, ero preso dal lavoro e dal divertimento. Poi a un certo punto della vita mi sono stufato di pensare all’io e avevo voglia di pensare al noi. È arrivato, così, in modo naturale il matrimonio e la famiglia”.

Francesca Vaccaro e Carlo Conti: “nostro figlio Matteo una condivisione gigante”

Un cambiamento importantissimo nella vita di Carlo Conti che è felicemente sposato da 9 anni alla sua Francesca Vaccaro di cui è follemente innamorato. Proprio in occasione dell’anniversario di matrimonio, la costumista sui social ha scritto: “sette anni fa in questo momento ci siamo detti “per sempre” davanti a Dio…. e ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più NOI. C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare”.

Che dire una bellissima dedica d’amore quella di Francesca Vaccaro al suo Carlo Conti con cui ha avuto anche il figlio Matteo, la gioia più grande di mamma e papà. La nascita di Matteo ha cambiato la vita di entrambi e in particolare del conduttore che sui social ha detto: “mi sono dovuto chiedere se, quando uno fa il babbo, lo fa, nel bene o nel male, imitando il suo babbo o se l’inventa. Io il ruolo me lo sto inventando con entusiasmo ed è la ricchezza più bella che ho, oltre alla condivisione gigante che c’è con mia moglie”.



