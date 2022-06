Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti/ “Ero affetto da singletudine”

Trovare la persona giusta non è così semplice, anzi se questo non è accaduto quando si era giovanissimi può subentrare un senso di diffidenza nei confronti degli altri e spingere a non accontentarsi. Casi di questo tipo sono più frequenti di quanto possa pensare e spesso coinvolgono anche i personaggi famosi. Emblematico è, ad esempio, quanto accaduto a Carlo Conti, che è arrivato a dire sì quando aveva ormai superato i 50 anni, ma che poi non ha esitato a bruciare le tappe ed è stato poi felice di diventare papà.

Carlo Conti/ "Dallarenalucio? Non sarà una commemorazione, ma una grande festa"

Il conduttore toscano, che può vantare nel suo curriculum successi quali “L’Eredità”, “Tale e Quaele Show”, “I migliori anni” e il Festival di Sanremo, sembrava essere intenzionato a concentrarsi solo sulla carriera e ad avere una serie di storie senza pensare troppo al futuro. E invece l’incontro con Francesca Vaccaro, costumista conosciuta proprio per motivi di lavoro, ha sparigliato le carte in tavola.

The Band, pagelle 4a puntata e classifica/ Cherry Bonds e Jf Band al top, Mons e N’ice Cream flop

Francesca Vaccaro e il grande amore con Carlo Conti: lui ha cambiato vita

Conti è sempre stato amante delle belle donne e ne ha avute diverse al suo fianco, tra cui la bella Roberta Morise, reduce dall’esperienza a “L’Isola dei Famosi”. La showgirl è stata proprio la sua ultima ex, entrata nella sua vita poco prima della conoscenza con Francesca. Ben presto grazie a lei ha capito di voler fare sul serio e di “mettere la testa a posto“, nonostante i suoi amici più cari, tra cui Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, credevano fosse impossibile.

“Tutti pensavano fossi una specie di Alberto Sordi perché soffrivo di ‘dongiovannite’. Ma alla fine ho spiazzato tutti – ha dichiarato in un’intervista a ‘La Nazione’ -. Mi sono sposato tardissimo perché affetto da ‘singletudine’, stavo bene così, ero preso dal lavoro e dal divertimento. Poi a un certo punto della vita mi sono stufato di pensare all’ ’io’ e avevo voglia di pensare al ‘noi’. È arrivato, così, in modo naturale il matrimonio e la famiglia”. I due si sono così giurati amore eterno nel 2012, coronando il loro rapporto due anni dopo con l’arrivo del piccolo Matteo.

Samira Lui, chi è/ Modella, professoressa all'Eredità e valletta a David di Donatello

© RIPRODUZIONE RISERVATA