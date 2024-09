Non è un segreto che Francesca Vaccaro è la moglie di Carlo Conti, il noto conduttore televisivo a cui spetterà il compito di prendere il testimone al prossimo Festival di Sanremo dopo il grande successo di Amadeus. La coppia è felicemente sposata dal 2012 anche se si sono conosciuti molto tempo prima. Dove? Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro si sono conosciuti sul lavoro, visto che lei ha lavorato per tanti anni come costumista della Rai. La passione è nata dietro le quinte, ma dopo un periodo di frequentazione le cose tra i due sono scemate. A lasciarlo in realtà era stata Francesca, ma Carlo Conti l’ha riconquistata grazie al prezioso consiglio dell’amica Antonella Clerici.

Il 16 giugno 2012 Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono sposati con una cerimonia di nozze celebrata nella Pieve di Sant’Andrea a Cercina, sulle colline intorno a Firenze. A festeggiare il loro amore tantissimi amici e colleghi tra cui Leonardo Pieraccioni, Antonella Clerici e Marco Masini.

Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti: la dedica social

Carlo Conti dopo un passato da “casanova” ha messo definitivamente la testa a posta con Francesca Vaccaro. Proprio il conduttore di Tale e Quale Show in una vecchia intervista del 2019 ha dichiarato: “i vantaggi di un matrimoni posticipato? Tante avventure! Ovviamente prima delle nozze e si presuppone che dopo si rispetti la fedeltà”. Oggi Carlo Conti è un uomo felice ed innamorato accanto alla su Francesca Vaccaro che l’ha reso anche papà di un bellissimo figlio di nome Matteo nato l’8 febbraio del 2014. ”

“Matteo è il frutto perfetto dell’amore. Matteo si chiama così perché significa dono di Dio ed è stato un dono di Dio” – ha detto il conduttore ospite di Mara Venier a Domenica In. Sui social, invece, la moglie ha celebrato l’anniversario di matrimonio con una bellissima dedica d’amore: “ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più NOI”.