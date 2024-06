Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti/ Dalla rottura alla riconquista: ora sono inseparabili!

Forse non tutti sanno che la storia d’amore tra Carlo Conti e la moglie stilista Francesca Vaccaro è stata alquanto turbolenta, almeno agli inizi. Infatti il celebre presentatore e la sua dolce metà, prima di diventare la coppia solida che oggi tutti noi conosciamo, sono stati sul punto di lasciarsi per sempre. Stando alle voci che circolano sulle pagine di cronache rosa e nel mondo del gossip, infatti, Carlo avrebbe sudato le cosiddette sette camicie per riconquistare la sua amata Francesca dopo un periodo trascorsi l’uno lontano dall’altro.

Ma come sono andate esattamente le cose? Di sicuro durante la fase di rottura, il mitico conduttore aveva iniziato una storia d’amore con una giovanissima Roberta Morise. Ci riferiamo al 2011, quando Conti la incontrò nel coro di un programma televisivo e tra i due scattò la scintilla. La differenza di età gioco però un brutto scherzo alla coppia, che si separò e portò Carlo nuovamente tra le braccia del suo amore storico, Francesca Vaccaro.

Francesca Vaccaro, per riconquistare la futura moglie Carlo Conti ascoltò un consiglio di Antonella Clerici

“Quell’amore è finito”, aveva detto in una intervista l’ex di Carlo Conti, spiegando che non tutti vedevano di buon occhio la loro relazione, a causa della differenza di età che li separava. “Avevo venticinque anni ma i giornali mi descrivevano coma una bambina che voleva sposarlo per approfittarne”, ricorda la Morise. Al di là di questo, Conti tornò alla conquista della moglie Francesca che, come dicevamo, è riuscito a riconquistare con fatica e dedizione.

Curioso che ad aiutare il conduttore fu l’amica e collega Antonella Clerici, che è stata fin dal principio una forte sostenitrice della coppia. Oggi Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro sono felici e innamorati, genitori del figlio Matteo. Il prossimo anno molto probabilmente vedremo entrambi tra le prime file dell’Ariston, visto che Conti tornerà alla conduzione della mitica kermesse di Sanremo.











