Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti: chi è?/ Tornati assieme dopo la crisi? Merito di Antonella Clerici

CHI È CARLO CONTI, DA ‘LATIN LOVER’ ALLE NOZZE CON LA MOGLIE FRANCESCA VACCARO

Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti: chi è e cosa sappiamo della loro lunga storia d’amore? Questa sera il 63enne conduttore televisivo e radiofonico toscano terrà ‘le redini’ del “Tim Summer Hits” assieme ad Andrea Delogu e inevitabilmente i riflettori si accenderanno sulla sua compagna, una stilista sposata più di dieci anni fa e che nel frattempo ha reso l’autore tv pure padre per la prima volta con la nascita del loro unico figlio, Matteo, nel 2014. Ma per scoprire qualcosa di più anche sulla loro love story e come si sono conosciuti possiamo affidarci alle parole dello stesso Carlo Conti e alle varie interviste in cui ha parlato negli ultimi anni della sua Francesca.

Classe 1972 e di undici anni più giovane del suo compagno, Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, è oramai un volto noto al grande pubblico televisivo pur non apparendo sovente davanti alle telecamere: la donna che è riuscita a portare il conduttore all’altare, dopo un passato che qualcuno ha definito da “latin lover impenitente”, infatti è una ex costumista Rai che nel tempo è diventata un’apprezzata stilista oltre che direttrice creativa di un marchio, Coutu, che opera nell’ambito dell’abbigliamento di lusso ma ecosostenibile, forte anche di alcune boutique nate col tempo. Come ricordano alcune sue bio, una delle creazioni di maggior successo è riconducibile alle ‘real fake fur’, ovvero capi realizzati con tessuti sostenibili ma che ricordano le pellicce animali.

CARLO CONTI: “NOSTRO FIGLIO MATTEO? UN DONO DI DIO, FRUTTO DEL…”

Quella tra Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, e il conduttore televisivo tuttavia non è stata una relazione tutta rose e fiori: infatti tra di loro c’è stata anche una crisi che aveva portato la coppia a lasciarsi, una rottura poi rientrata prima che i due decidessero di sposarsi e salire all’altare nel 2012, mettendo fine alla vita da ‘scapolo’ del 61enne. Pare inoltre che la loro riconciliazione -dopo che la moglie Francesca Vaccaro aveva lasciato Carlo Conti- sia stata in parte merito di Antonella Clerici che aveva saputo toccare le giuste corde nel conduttore, bravo a sua volta a seguire i consigli della collega in Rai. Da allora la coppia non si è più lasciata e il loro legame pare davvero solido tanto che due anni dopo le nozze è arrivato anche Matteo nella loro vita.

“Ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più noi”: così Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, in un post apparso su Instagram qualche anno fa e pubblicato in occasione del loro settimo anniversario di matrimonio. Parole a cui fa eco una bella intervista in cui aveva spiegato uno dei motivi per cui aveva trovato la donna della sua vita e una stabilità sentimentale. “I vantaggi di un matrimonio posticipato? Tante avventure! Ovviamente prima delle nozze e si presuppone che dopo si rispetti la fedeltà” aveva ammesso il diretto interessato, non negando la fama di latin lover e ironizzando su quest’etichetta. Sul figlio Matteo invece Conti aveva detto durante un’ospitata a “Domenica In”: “Lui è il frutto perfetto dell’amore. Matteo si chiama così perché significa ‘dono di Dio’…”.











