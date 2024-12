Francesca Valiani, moglie di Jovanotti: “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi”

Conosciuto e amatissimo dal pubblico, Lorenzo Jovanotti ha fatto innamorare più di una generazione con i suoi testi e le sue canzoni ricche di romanticismo. Nella vita privata anche l’amore non lo ha mai abbandonato: fa da sempre parte della sua quotidianità e della sua esistenza e al suo fianco c’è sempre la stessa donna, che lo ha fatto innamorare ormai tantissimo tempo fa. Infatti la moglie di Jovanotti, Francesca Valiani, e il cantante, sono insieme da quando lei aveva appena 14 anni e lui qualcuno in più.

A raccontare come è scoccato l’amore tra loro era stata proprio Francesca tramite i social. “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona, mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio” ha spiegato Francesca. Poi con il tempo i due si sono conosciuti meglio e nel 1994 è scoccato l’amore, mentre quattro anni più tardi è arrivato il matrimonio.

Francesca Valiani: “Appartengo a lei completamente”

Jovanotti è profondamente innamorato della moglie, la splendida Francesca Valiani, con la quale condivide la propria vita praticamente da sempre. “Io appartengo a lei completamente, al cento per cento” ha spiegato il cantante parlando della moglie. La donna, originaria di Cortona, fa la fotografia e lo ha reso papà di una ragazza, Teresa Cherubini.

Nel 2002 la coppia ha vissuto una grave crisi per via di un tradimento di lei. Nonostante ciò, il “rapper” ha deciso di perdonare la moglie, all’epoca sposata quattro anni prima. Di recente ha affermato: “Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento”.

