Francesca Versace, chi è la fidanzata di Christopher Leoni/ La coppia ha due figli

Cristhopher Cassio Martins Meireles, meglio conosciuto come Cristhopher Leoni, è un concorrente de L’Isola dei Famosi. Originario del Brasile anche se proviene da un famiglia in parte italiana, è particolarmente conosciuto nel mondo della moda. Dopo essere cresciuto proprio nel suo Paese natale, negli anni 2000 il modello si è trasferito in Italia. Dopo qualche esperienza nel mondo della moda, è arrivato anche in tv, con un ruolo della serie di Canale 5, L’onore e il rispetto. In Italia, ha trovato anche l’amore.

Il naufrago è infatti fidanzato con Francesca Versace, con la quale nel 2014 ha avuto la figlia Ayla. Tre anni più tardi i due sono diventati genitori di un altro bimbo, Santo. Francesca è parente del celebre Gianni Versace e come il compagno, anche nei lavora nel mondo della moda: il suo brand, f.e.v, fondato nel 2016, ha da poco presentato la sua prima collection di borse alla Paris Fashion Week.

L’amore tra Francesca Versace e Christopher Leoni

Christopher Leoni e Francesca Versace si sono mostrati pubblicamente solo nel 2014, dopo due anni di relazione. Nel corso della prima vacanza insieme hanno concepito la loro prima figlia, Ayla. I due sono molto innamorati e trovano del tempo da passare insieme nonostante i rispettivi lavori. Francesca, infatti, vive tra Milano, Londra e Tokyo, quindi passa gran parte del suo tempo in viaggio, ma questo non le impedisce di crescere i suoi due figli insieme al compagno, Christopher. I due, nonostante stiano insieme ormai da molti anni, non hanno voluto suggellare il loro rapporto con il matrimonio, almeno fino a questo momento.

