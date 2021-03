Masterchef Italia 2021 ed.10, finale/ Diretta e vincitore: ospiti Mauro Colagreco..

MASTERCHEF ITALIA 2021 ANTICIPAZIONI FINALE 4 MARZO

Giovedì 4 marzo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su NOW TV, torna l’immancabile appuntamento con Masterchef Italia 2o21. Quella di questa sera è una puntata assolutamente imperdibile. Dopo una semifinale ricca di colpi di scena ed emozioni durante la quale sono state eliminate ad un passo dal traguardo Federica durante l’Invention Test e Azzurra che non è riuscita a superare il Pressure Test, questa sera, i giudici Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri emaneranno l’ultimo verdetto per eleggere il vincitore assoluto della decima edizione di Masterchef Italia che è stata descritta dal pubblico come una delle più belle nonostante qualche polemica soprattutto dopo l’eliminazione di Maxwell. Chi sarà, dunque, il vincitore della decima edizione di Masterchef Italia? Quali prove dovranno affrontare i finalisti? Andiamo a scoprire tutto.

I QUATTRO FINALISTI

Solo in quattro sono riusciti a conquistare la finale di Masterchef Italia 2021. Dopo l’eliminazione di Federica e Azzurra, questa sera, si contenderanno la vittoria Irene Volpe, Antonio Colasanto, Francesco Aquila e Monir Eddardary. I quattro finalisti della decima edizione di Masterchef Italia hanno affrontato un percorso lungo e ricco d’insidie. Tuttavia, per riuscire a portare a casa la vittoria, sarà necessario affrontare altre e difficile sfide. Chi riuscirà a superarle convincendo i giudici?

LE PROVE DELLA FINALE DI MASTERCHEF ITALIA 2021

Irene, Antonio, Francesco e Monir, per arrivare alla finale vera e propria, dovranno affrontare un temutissimo skill test al termine del quale saranno indicati i nomi dei concorrenti che potranno accedere alla finale vera e propria contendosi la vittoria. Come sempre, i concorrenti dovranno affrontare tre step. L’obiettivo è riuscire a conquistare la casacca con il proprio nome salvandosi per passare allo step successivo. Durante la prova finale vera e prova, i concorrenti dovranno sfoggiare tutte le loro abilità culinarie proponendo un menù completo che andrà dall’antipasto al dolce e con cui proveranno a vincere il montepremi da 100mila euro e la pubblicazione del proprio libro di ricette con Baldini&Castoldi.

GLI OSPITI DELLA FINALE

Come ogni finale che si rispetti, anche quella di Masterchef Italia 2021 avrà due ospiti. Nella cucina del talent show culinario più famoso della televisione italiana, arriveranno due grandi chef che metteranno alla prova i quattro finalisti che, giunti al termine di un percorso anche formativo, dovranno dimostrare di avere tutte le qualità per poter lavorare nella cucina di un ristorante stellato. Ospiti della finalissima di Masterche Italia 10 sono due veri fuoriclasse della cucina come Mauro Colagreco che ha ottenuto tre stelle Michelin per il suo ristorante Mirazur a Menton ed è il numero uno al mondo nella classifica “50 Best Restaurants” e Chicco Cerea, titolare di tre stelle Michelin con il ristorante Da Vittorio a Brusaporto.



