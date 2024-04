Francesco Benigno attacca l’Isola dei famosi 2024: “Mi hanno dato per morto/ “E’ tutto in mano agli avvocati”

Francesco Benigno torna a parlare dopo l’addio all’Isola dei famosi 2024

Francesco Benigno rompe nuovamente il silenzio dopo l’addio all’Isola dei famosi 2024. L’attore siciliano divenuto celebre grazie a film come Mery per sempre, è riapparso sui social nelle scorse ore in un nuovo video dal sapore di sfida verso il programma condotto da Vladimir Luxuria. L’attore ha svelato la sua versione dei fatti dopo le parole della conduttrice nella puntata andata in onda giovedì scorso su Canale Cinque. “Faccio questo video perché il mio avvocato me lo ha permesso. Voglio tranquillizzare tutti voi. Siete stati e siete dalla mia parte. Mi avete sostenuto. Online gira voce che sono morto, così faccio questo video di pochi minuti per rassicurare tutti”, ha detto Francesco Benigno sul proprio account Instagram.

Sempre sui social Francesco Benigno ha puntato ancora il dito contro L’Isola dei famosi 2024, lasciandosi andare anche a dei ringraziamenti nei confronti del pubblico. “In merito però non posso dire niente, ha tutto in mano il mio avvocato che insieme al mio agente segue la vicenda. Domattina mi metterò in viaggio per rientrare in Italia e raggiungere la mia famiglia. Dopodiché il mio avvocato mi farà sapere. Al momento non posso aggiungere niente”.

Francesco Benigno, la sua versione dopo l’uscita di scena dall’Isola dei famosi: “Cosa è successo davvero”

Subito dopo la notizia del suo ritiro dall’Isola dei famosi 2024, Francesco Benigno ha rotto il silenzio sui social, svelando la sua versione dei fatti, totalmente opposta al comunicato diramato dal programma. Benigno ha infatti prontamente smentito di aver lasciato il reality di sua spontanea volontà: “Mi giunge adesso dall’Italia la notizia che Canale 5 ha annunciato che io mi sono ritirato da L’Isola dei Famosi. Questo è falso. Io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa a loro dire che io avevo fatto. Ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma ovviamente non sappiamo la motivazione”.

In un video postato su Instagram, Francesco Benigno si è lasciato andare anche ad accuse forti verso il team dell’Isola dei famosi 2024. “La produzione mi ha fatto delle proposte, sia a me, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro e di non chiedere penali. Questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali tu non ci fai una proposta di dare dei soldi”.











