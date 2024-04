Isola dei Famosi 2024, produzione attacca Francesco Benigno: “Offensivo e falso”/ La replica alle accuse

Isola dei Famosi 2024, la produzione replica alle accuse di Francesco Benigno con un comunicato ufficiale

Uno degli argomenti più caldi e attesi della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024 è quello sul caso Francesco Benigno. Un comunicato, nella giornata del 17 aprile, ha annunciato la squalifica del concorrente a seguito di comportamenti contro il regolamento. A questa comunicazione è seguito un lungo video di Benigno, dal resort dell’albergo, con una versione ben differente dei fatti. L’ormai ex concorrente ha parlato di minacce, di essere stato costretto ad abbandonare il gioco in seguito ad una lite con Artur Dainese che, tuttavia, non avrebbe violato alcun regolamento.

Parole pensanti quelle di Francesco Benigno, che è arrivato anche ad accusare un autore del programma. Queste, nelle ultime ore, hanno trovato la replica dura della produzione dell’Isola dei Famosi 2024. Con un comunicato ufficiale, Banijay, la casa di produzione dell’Isola Dei Famosi, ha negato le accuse lanciate da Benigno, definendole ‘offensive’, oltre che false.

Banijay contro Francesco Benigno: “Dichiarazioni offensive e non corrispondenti al vero”

“Banijay Italia ribadisce che l’esclusione di Francesco Benigno da ‘L’Isola dei Famosi’ è avvenuta a seguito di comportamenti contrari al regolamento del programma da lui accettato e sottoscritto.” si legge nel comunicato. Così continua, sottolineando la falsità delle parole dell’ex concorrente: “Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e non corrispondenti al vero.”

La produzione, dunque, conclude: “Banijay Italia difende e sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori i valori di lealtà, correttezza e rispetto che da sempre caratterizzano l’azienda e lo spirito del gioco.” A questo punto ci chiediamo se Benigno deciderà di replicare nuovamente, o se la questione si chiuderà definitivamente con questo comunicato.











