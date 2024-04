Francesco Benigno ha un mancamento all’Isola dei Famosi 2024/ Poi ritorna in Palapa: come sta l’attore

Francesco Benigno, mancamento all’Isola dei Famosi 2024: “Stanno facendo accertamenti“

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2024, in onda questa sera, è sicuramente caratterizzata dagli imprevisti e da alcuni problemi di salute che hanno coinvolto i naufraghi. Assenti in Palapa nella diretta odierna sono Aras Senol e Edoardo Franco, entrambi positivi al Covid-19: l’attore di Terra Amara è in isolamento già da diversi giorni, l’ex vincitore di Masterchef si è invece positivizzato al virus da poco e, per questo, anche lui non ha potuto partecipare alla puntata. Chi invece ha avuto il Covid-19 ma si è negativizzata è Greta Zuccarello, tornata in Palapa stasera stessa.

Tuttavia, nel corso della puntata, si sono registrati alcuni problemi di salute anche per Francesco Benigno. A comunicarlo è Elenoire Casalegno che, prima di dare il via alle consuete nomination, ha fatto notare l’assenza dell’attore: “Avrete sicuramente visto che manca in Palapa Francesco Benigno perché ha avuto un mancamento, stanno facendo degli accertamenti“. A quel punto dallo studio Vladimir Luxuria si è così rivolta al pubblico: “Vorrei un applauso per Francesco Benigno, che possa rientrare appena possibile in Palapa, perché lo vogliamo con noi“.

Francesco Benigno torna in Palapa per le nomination

Ma non solo Francesco Benigno è incappato in imprevisti, in questa puntata dell’Isola dei Famosi 2024 che si sta rivelando decisamente tormentata. Nel corso della diretta, infatti, si è verificato un brutto infortunio per Marina Suma durante una prova di gioco a Playa Palapa contro Pietro Fanelli. L’attrice è rovinosamente caduta a terra battendo il fondoschiena e non ha più saputo rialzarsi, al punto che sono tempestivamente intervenuti i dottori a prestarle soccorso.

Ma, se Marina è ancora sotto osservazione grazie alle cure dello staff medico del programma, il peggio sembra essere passato per Francesco Benigno. L’attore è infatti ritornato in Palapa e ha fatto regolarmente la sua nomination, confermando dunque di stare bene e di essere in salute. “Resisti, voglio farti sentire l’applauso del pubblico“, l’incoraggiamento di Vladimir Luxuria dallo studio.

