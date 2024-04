Francesco Benigno, rissa sfiorata con Peppe Di Napoli all’Isola dei Famosi 2024/ “Fallito, non sei nessuno!”

Rissa sfiorata all’Isola dei Famosi 2024 tra Peppe Di Napoli e Francesco Benigno: cos’è successo

Francesco Benigno è arrivato all’Isola dei Famosi 2024 da pochissimi giorni ma è già diventato un grande protagonista del reality. L’attore è finito nel mirino di molti dei suoi compagni d’avventura, che lo hanno trovato e definito ‘un provocatore’. Benigno è quindi finito al centro di più discussioni, ma la più accesa è stata quella con Peppe Di Napoli.

Tutto è nato da un battibecco per la pesca, durante il quale Francesco Benigno ha punzecchiato varie volte il concorrente napoletano. Peppe è allora sbottato: “Io ti rispondo male quando voglio, perché non sei nessuno!” ha detto all’attore, “Io se vedo cose che non mi stanno bene, a me non frega chi sei, io lo dico comunque!”

Si è sfiorata la rissa tra Peppe Di Napoli e Francesco Benigno all’Isola dei Famosi 2024. I due sono finiti quasi faccia a faccia, poi Peppe ha tuonato: “A me le persona arroganti non piacciono, chi sei? Sei un fallito nella vita! Se crede che io sono scemo, ha sbagliato! Le persone false a me non piacciono, qui siamo nella vita reale, deve svegliarsi!” ha concluso in confessionale.

A Benigno non è però andata giù la clip mostrata in diretta, ed ha perciò accusato la produzione di averlo messo in cattiva luce: “Io mi aspettavo queste clip, perché immagino che siano state studiate ancor prima che io andassi sull’Isola e me l’aspettavo questo colpo basso. Io ho fatto anche tante cose belle. Ci sono molti di loro che hanno atteggiamenti per la squadra, ma mi rimbalzano. Io faccio la mia isola, mangiano anche attraverso quello che pesco io, non mi interessa, si facessero la loro isola.” Vladimir Luxuria ha però replicato a tono alle insinuazioni di Benigno: “Noi non abbiamo deciso nulla prima, abbiamo mandato in onda ciò che è successo.”

