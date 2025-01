Sal Da Vinci è un papà e nonno amorevole. Dall’amore con la moglie Paola Pugliese, sono nati due ragazzi, Francesco e Anna Chiara, ai quali l’attore e cantante napoletano ha dedicato la sua intera esistenza. Da qualche anno nelle loro vite ci sono anche tre nipotini, Salvatore, Nina e Antonio, ai quali l’artista è particolarmente legato. Tornando però ai figli, andiamo a scoprire qualcosa in più su Francesco, il figlio di Sal Da Vinci. Il ragazzo è nato nel 1993: da bambino è stato male e i genitori hanno temuto di perderlo. A raccontarlo è stato proprio Sal Da Vinci a Verissimo: “Mio figlio Francesco è stato male, ha rischiato la vita quando aveva un anno e mezzo“.

Il piccolo aveva la febbre alta e mal di testa: per i medici era solo influenza ma in realtà il piccolo Francesco aveva qualcosa di ben più grave che però non è mai stato diagnosticato. È molto probabile, comunque, che fosse meningite. Sal Da Vinci, rientrato a casa, trovò il figlio con gli occhi spalancati e i medici dissero a lui e la moglie Paola: “La situazione è complicata, siamo nelle mani di Dio”. Francesco è stato poi trasferito in un altro ospedale e allontanato per un mese dalla famiglia. Fortunatamente oggi sta bene: è un uomo e ha preso Sal Da Vinci nonno di due splendidi bambini, Salvatore e Nina.

Francesco, il figlio di Sal Da Vinci confessa: “È stato un papà affettuoso ma…”

Francesco, il figlio di Sal Da Vinci, parlando a Verissimo del papà ha rivelato: “Papà è stato super affettuoso ma anche severo per quanto riguarda gli insegnamenti, il rispetto, l’educazione. Non ha mai mollato il sogno dell’arte, della musica: lo vedevamo poco ma era presente in ogni momento importante. Lui fa suoi ogni problema degli altri, soprattutto quelli di noi figli. Ho una spalla su cui contare per la vita. È inoltre un nonno super premuroso, un nonno che non ha viziato i figli ma sta viziando i nipoti”.