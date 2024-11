Sal Da Vinci a Verissimo: “Ho avuto paura di perdere mio figlio”

Tra gli ospiti presenti nel salotto di Verissimo abbiamo trovato questa sera anche Sal Da Vinci, intervenuto da Silvia Toffanin insieme al figlio Francesco, riuscito a perseguire il suo sogno e diventare attore: “Mi presentai con il mio nome d’anagrafe, la prima volta che sono salito su un palco avevo 5 anni e mio nonno voleva che costruissi quella carriera, mio papà invece voleva che andassi a scuola” ha raccontato il giovane artista che abbiamo visto recitare anche in Gomorra in passato.

Sal Da Vinci ha poi raccontato a Verissimo un dramma che ha rischiato di sconvolgere la sua vita: “Una diagnosi errata di un pediatra ci fece prendere una grande paura, una mattina ritorno a casa dopo aver finito di registrare fino a tardi, mi avvicino alla culla con gli occhi aperti che non mi rispondeva, io tentavo di rianimarlo, non ci ho capito più niente, l’ho preso e sono salito in macchina, l’ho portato all’ospedale, chiamarono mia moglie e le dissero che eravamo nelle mani di Dio, diagnosticarono una meningite aggressiva”.

Verissimo, Sal Da Vinci ricorda: “La Madonnina mi fece la grazia”

Sempre nel corso dell’intervista concessa a Verissimo, Sal Da Vinci ha ricordato altri dettagli riguardo allo spavento corso con il figlio Francesco, con alcuni che hanno del clamoroso, quasi come fossero da film:

“Io mi avvicinai alla Madonnina vicino al padiglione e chiesi la grazia, stavo per giurare che non avrei mai cantato, mi sento toccare alla spalla perché dovevano estrarre il midollo ossea dalla colonna spinale del figlio, parlai con la dottoressa Di Grazia, lei si accorse subito della situazione complicata, la Madonna mi ha aiutato” ha confessato Sal Da Vinci a Verissimo. Il cantante è poi scoppiato in lacrime dopo aver ricevuto un toccante videomessaggio dalla madre: “Mia mamma è un punto di riferimento per tutti quanti noi, anche grazie a mio padre che era orfano fin dalla nascita, ha avuto un grande senso di protezione per la famiglia”.

