Francesco Chiofalo, “Antonella Fiordelisi mi ama ancora”/ La confessione choc…

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, perché si sono lasciati?

Tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi potrebbe essersi un ritorno di fiamma. L’ex concorrente della Pupa e il Secchione è stato fidanzato alcuni anni fa con la concorrente del Grande Fratello Vip ma tra loro non è finita bene. Negli ultimi anni i due hanno continuato a lanciarsi frecciatine provocatorie. Francesco è convinto che Antonella sia ancora innamorata di lui. In un’intervista al Settimanale Nuovo TV, Francesco ha infatti confidato: “Antonella si rifiuta di parlare di me nella casa per non darmi visibilità. E’ merito mio se è diventata popolare ed è lì”, ha detto.

Cosa spinge però Francesco Chiofalo ad asserire questo? Dopo la rottura con Chiofalo, Antonella non avrebbe più avuto alcun legame. Un atteggiamento che ha fatto insospettire Chiofalo che assicura: “Ha ancora il mio nome tatuato sul braccio e non si è più fidanzata”. Per quale motivo Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo si sono lasciati? Stando a quanto raccontato da Chiofalo, il padre di Antonella avrebbe ostacolato il loro rapporto per il suo aspetto estetico: “Mi ha lasciato per accontentare il padre che non voleva che uscisse con me per il mio aspetto estetico. Siamo stati due anni insieme e non ci sono mai state circostanze che potessero giustificare la fine della storia” ha spiegato.

Francesco Chiofalo non esclude il ritorno di fiamma con Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo ha sofferto molto dopo la fine della storia con Antonella Fiordelisi. Per lui è stato un fulmine a ciel sereno e dopo di lei ha avuto difficoltà a trovare un’altra donna. Francesco è felicemente fidanzato con Drusilla Gucci anche se mette le mani avanti: “Se un giorno tornassi single potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Antonella. Lo ricordo come un grande amore. Di lei mi aveva colpito la semplicità, incarna il prototipo di donna”.

Francesco Chiofalo sta seguendo l’avventura di Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip. In molti hanno pensato all’eventualità che Francesco potesse varcare la porta rossa per un confronto con la ex. Francesco Chiofalo non lo esclude ma dice: “Se entrassi nella casa sarebbe il giorno più brutto della sua vita. Ha detto di temere che io possa varcare la soglia forse perché si accorgerebbe di essere ancora innamorata di me”, ha concluso. Antonella Fiordelisi nella casa non ha mai menzionato Francesco Chiofalo ma anzi con Edoardo Donnamaria sembra essere serena. Francesco Chiofalo ha raccontato la verità o è ancora lui ad essere innamorato di Antonella?

