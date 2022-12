Francesco Chiofalo “Antonella Fiordelisi si tatuò il mio nome”/ “Io l’ho cancellato…”

Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi: la verità sul tatuaggio a lui dedicato

Francesco Chiofalo è intervenuto su Instagram per rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi followers. E, tra queste, molte hanno riguardato l’ex Antonella Fiordelisi e il tatuaggio che la coppia si fece quando ancora stava insieme, tatuandosi l’uno il nome dell’altra. Se Chiofalo ha cancellato il nome dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022, Antonella invece ce l’avrebbe ancora, come da lui rivelato: “Ci tatuammo entrambi i nostri nomi durante il primo anno della nostra relazione… quando le cose andavano bene fra noi… io mi tatuai il suo nome orizzontalmente nella parte interna del polso destro, lei il mio in verticale all’interno dell’avambraccio destro. Tuttora lei ha il mio nome ancora tatuato sul suo avambraccio destro, non l’ha ancora coperto“.

E spiega per quale motivo abbia deciso di cancellare il nome di Antonella Fiordelisi dal suo corpo: “Che domanda è? Non ci sto più insieme da tanto tempo, che me lo tengo a fare? Sì, molte persone mi hanno detto: ‘Sì, ma il ricordo, sputi nel piatto dove mangi…’. Ho capito, ma non è un bel ricordo. Con tutta la buona volontà, avete visto l’atteggiamento che ha Antonella, un atteggiamento di me*a. Con sto ragazzo nella Casa del GF Vip, Edoardo…“. D’altronde più volte ha criticato la coppia nata a Cinecittà, invitando Donnamaria a riflettere.

Francesco Chiofalo critica aspramente il comportamento di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. L’ex volto di Temptation Island spara a zero contro la ex nel corso dell’interazione social con i suoi followers su Instagram: “Si regola perché ci sono le telecamere accese, con me non si regolava proprio, era una cosa impossibile. Perché devo tenermi il tatuaggio di una persona con cui non ho un buon ricordo? In più ci siamo lasciati da tanto, quindi non ha più senso tenersi il suo nome addosso“.

Infine, chiarisce che ad influire sulla scelta di cancellare il tatuaggio con il nome della Fiordelisi non sia stata la sua attuale fidanzata, Drusilla Gucci: “Drusilla non c’entra niente, anche perché bisogna essere onesti: non si vede più di tanto il mio tatuaggio, sono pieno di tatuaggi. Come fa a lamentarsi una persona se manco si vede il tatuaggio? Su Antonella per esempio si vede molto di più, perché ce l’ha sull’avambraccio. Però no, Drusilla non c’entra niente e non si è mai permessa di lamentarsi, anche perché è una donna matura e non si sofferma su queste cavolate infantili“.













