Francesco Chiofalo boccia la coppia Antonella e Edoardo/ “Non è il suo tipo di uomo”

Francesco Chiofalo commenta la coppia Antonella ed Edoardo, ma non ci va leggero

Francesco Chiofalo, ora legato sentimentalmente a Drusilla Gucci, ha commentato la relazione tra la sua ex Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022. L’influencer è stato schietto come al solito e ha bocciato la coppia.

Francesco Chiofalo, come riporta Isa & Chia, dichiara: “Volete per forza che io dica qualcosa di negativo che mi fate queste domandine? Diciamo che io lui non lo conosco quindi lui non posso giudicarlo, però conosco Antonella. La conosco piuttosto bene, ci sono stato degli anni insieme e sicuramente lui non è assolutamente il prototipo di uomo che può piacere ad Antonella.” E aggiunge: “Ma l’ha detto anche lei per quel poco che ho seguito il programma. Probabilmente lei al di fuori del programma non se lo sarebbe mai cag**o di striscio, sinceramente. Su questo ci metto proprio la mano sul fuoco, poi certo un po’ la convivenza forzata, un po’ la noia che uno non sa neanche come ammazzare il tempo là dentro, un po’ pure perché fa gioco al programma stesso creare una sorta di relazione perché crea dinamica, lei gli dà retta. Potrebbe anche in futuro formarsi una coppia che poi sinceramente non so fuori dal programma quanto possa durare. Questo è quello che penso”.

Francesco Chiofalo e le parole per Antonella al GF Vip

Francesco Chiofalo ha stretto per diversi anni una relazione con Antonella Fiordelisi, finita poi molto male. Nonostante questo, l’ex pupo ha voluto augurarle un buon percorso al Grande Fratello Vip 2022.

Come riporta Biccy, Chiofalo dichiara: “Diciamo che la simpatia non è proprio il suo pregio più evidente. All’inizio del GF Vip non è uscita benissimo. Non sta emergendo per come la conosco io. Però posso dirvi che è una ragazza buona. Se non fosse così non ci sarei stato tanto tempo. Le altre ragazze si sono scagliate contro di lei, ma spero che la situazione cambi. Mi auguro per lei che resti in gioco e non esca subito. Da anni lei sognava il GF Vip e ora è arrivato il suo momento. Per questo spero che rimanga”.

