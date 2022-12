Francesco Chiofalo choc su Antonella Fiordelisi/ “Hanno comprato bot per conto suo”

Francesco Chiofalo sui bot e Antonella Fiordelisi: le sue parole

In una lunga intervista a Casa Pipol, Francesco Chiofalo svela cosa pensa della polemica sui bot e le votazioni legate ad Antonella Fiordelisi. La schermista è stata votata come preferita del pubblico, ma il popolo web risulta contro di lei nella maggioranza. Questo risultato ha creato diverse polemiche sul fatto che la schermista possa aver comprato dei bot, per assicurarsi i voti.

A svelare qualche dettaglio in più, ci ha pensato l’ex della schermista Francesco Chiofalo: “Se Antonella comprava i follower? Non lo so. Sta cosa che lei è la preferita dal pubblico è un po’ strano. Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web… non so se sono degli hater.” Sembrerebbe, dunque, che la schermista abbia effettivamente acquistato dei bot per risultare la preferita del pubblico al Grande Fratello Vip 2022. Si approfondirà la questione nel reality show?

Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi: “Aveva torto il 90% delle volte”

Francesco Chiofalo è intervenuto sui social per smentire alcune dichiarazioni di Antonella Fiordelisi. Secondo la schermista Lenticchio avrebbe “ribaltato” Daniele Dal Moro, per difenderla. Il volto televisivo ha dichiarato: “Lei dice che se io stavo lì con questo Daniele Dal Moro avrei fatto tipo rissa e l’attaccavo al muro. Io gli avrei stretto la mano e gli avrei detto “bravo” perché l’ha rimessa al suo posto ma non so lei a cosa si riferisse”.

E ancora: “Pure nel nostro privato quando stavamo insieme quegli anni, quando lei litigava con una terza persona io non ho mai potuto prendere le sue parti perché aveva sempre torto nel 90% dei casi anzi a volte dovevo chiedere scusa io a questa persona al nome suo”.

