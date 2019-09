FRANCESCO CHIOFALO ‘MI SENTO MORIRE’/ “Antonella Fiordelisi devo parlarti, ti amo”

Dopo le lacrime e la disperazione, Francesco Chiofalo cerca un confronto con la ex fidanzata Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente e tentatore di Temptation Island vorrebbe incontrare e parlare con la ex fidanzata, ma finora non gli è stato possibile visto che Antonella si è negata. In realtà Francesco ha fatto sapere di voler comunicare alla sua ‘amata’ qualcosa di mai detto; una verità che potrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla loro lovestory raccontata, come richiedono i tempi moderni, via social su Instagram. Di cosa si tratta? Quale verità nasconde l’ex concorrente di Temptation Island? Sta di fatto, che Antonella non ha alcuna intenzione di sentire l’ex fidanzato dopo aver scoperto i suoi ripetuti tradimenti. Nonostante il suo rifiuto, Chiofalo non ci sta e su Instagram ha pubblicato un lunghissimo messaggio indirizzato alla ex.

Francesco Chiofalo a Antonella Fiordelisi: “sono distrutto dal dolore, ho bisogno di parlarti”

Sono giorni terribili per Francesco Chiofalo che, dopo aver trasformato il suo profilo Instagram da pubblico a privato per collezionare più follower possibili, è tornato a lanciare messaggi di disperazione alla sua amata. Non mangia e non dorme più l’ex concorrente di Temptation Island, ma non finisce considerando il grido lanciato via social e indirizzato alla ex Antonella Fiordelisi. “Sono distrutto dal dolore, non ho mai sofferto così tanto per amore. In pochi giorni è cambiato tutto. Io mi sento morire dentro. Dopo che hai saputo queste ‘verità nascoste’, non sono riuscito più a parlarti perché ti sei da subito negata” ha detto Chiofalo che per confrontarsi con Antonella si è recato anche a Salerno. “Sono stato a Salerno, la tua città, per tre giorni, per cercare di parlare con te, ma tu non rispondi alle mie chiamate, ai miei messaggi. Non ti fai trovare da nessuna parte. Le tue amiche non mi rispondono al telefono” ha scritto Chiofalo.

Francesco Chiofalo: “dietro a tutta questa storia c’è una verità che non è stata detta”

Ma non finisce qui, visto che Francesco Chiofalo ha lanciato una vera e propria bomba su Instagram che sicuramente aggiungerà nuovo pepe a questa “storia” che si allungherà per un’altra settimana giusto in tempo per trovare spazio in una delle trasmissioni di Barbara D’Uro. “Non sono una vittima e non voglio farti pena, voglio solo dirti la verità perché dietro a tutta questa storia c’è una verità che non è stata detta” rivela l’ex concorrente di Temptation Island che parla di una verità mai detta. Non solo, Chiofalo precisa: “sono pronto a dirla a tutti, ma prima voglio dirla a te. Ti prego, dammi modo di parlarti, di comunicare con te. Ti amo”. Quale sarà questa confessione che Antonella Fiordelisi deve assolutamente sapere?



