Francesco Chiofalo, nuova operazione dopo quella agli occhi/ Vuole farsi allungare le gambe

Francesco Chiofalo: nuova operazione chirurgica?

Francesco Chiofalo, reduce da una delicata operazione chirurgica a cui si è sottoposto per cambiare il colore degli occhi, potrebbe tornare presto in sala operatoria per sottoporsi ad un nuovo intervento come ha dichiarato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di Nuovo Tv. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo aver esortato i giovani a non seguire il suo esempio, ha svelato di voler sottoporsi ad una nuova operazione altrettanto delicata come quella per cambiare il colore degli occhi. “Vorrei dire ai giovani di non imitarmi, questa operazione [quella degli occhi, ndr] non è una passeggiata per la salute“, ha spiegato Chiofalo lanciando così un appello importante.

L’operazione agli occhi è stata difficile da affrontare al punto che, tornato a casa, è stato nuovamente ricoverato in ospedale come ha documentato lui stesso sui social anche se, in seguito, ha spiegato come non ci sia un collegamento tra il malore e l’operazione. Nonostante tutto, però, Chiofalo non nasconde la volontà di sottoporsi ad una nuova operazione.

Francesco Chiofalo e l’operazione alle gambe

Dopo essersi sottoposto al trapianto per la barba e aver cambiato il colore degli occhi, Francesco Chiofalo che è alto un metro e 75, vorrebbe sottoporsi ad un’operazione chirurgica per allungare le gambe. Si tratta di un intervento estremamente delicato e che in Europa non è ancora legale.

“Aspetto che la comunità europea di cui mi fido renda legale l’operazione“, ha dichiarato Chiofalo che, nel frattempo, si è ripreso dall’operazione agli occhi e si sta godendo la storia d’amore con la fidanzata Drusilla Gucci che, dopo aver saputo del malore, non vivendo ancora insieme, l’ha raggiunto.

