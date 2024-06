Francesco Chiofalo, come sta: “Il ricovero non c’entra con l’operazione agli occhi”/ “Un attacco epilettico…”

Sono stati giorni di apprensione per i fan di Francesco Chiofalo: lo scorso lunedì l’ex volto di Temptation Island si era ripreso pochi attimi prima di un tempestivo ricovero in pronto soccorso e per molti la questione sembrava essere legata alla recente operazione per cambiare colore degli occhi. E’ stato lui stesso però, a due giorni da quel video che aveva destato l’apprensione generale, a far luce sulla questione. Come riporta Biccy, Francesco Chiofalo è stato ospite quest’oggi a Mattino 4 spiegando le reali ragioni che lo avrebbero costretto al ricovero d’urgenza.

“Il mio ricovero è avvenuto per un attacco epilettico perché in passato ho avuto un intervento per levare un tumore e si è creata una camera d’aria e poi ho scoperto di soffrire di epilessia”. Queste le parole di Francesco Chiofalo a Mattino 4 a proposito del malore dello scorso lunedì, documentato anche con una breve clip pubblicata sui social. Nessun collegamento dunque all’operazione per cambiare colore degli occhi salvo un temporaneo effetto collaterale: “Nell’attacco epilettico uno ribalta gli occhi e per questo non vedevo bene. Ho ribaltato gli occhi e ho avuto dei momenti di buio. La cecità momentanea è dovuta anche all’intervento agli occhi mi è stato detto”.

Una volta chiarite le reali ragioni del malore dello scorso lunedì, Francesco Chiofalo, intervistato a Mattino 4, è stato incalzato – come racconta Biccy – a proposito della ‘discussa’ operazione agli occhi al fine di passare dal colore scuro ad un azzurro cristallino. “Io non ho incentivato nessun follower a fare questa operazione, infatti non ho fatto pubblicità alla clinica o al dottore. Anzi, voglio dire che è un intervento serio… Non fate questi interventi con leggerezza. Io ho preso in conto i rischi e ho agito per me, ma non voglio essere un esempio per nessuno”.

Sempre a proposito dell’operazione per cambiare colore degli occhi, Francesco Chiofalo ha spiegato come in realtà fosse un ‘sogno’ coltivato già da tempo ma che per questioni burocratiche e sanitarie non era ancora concesso e considerato sicuro nei Paesi dell’Unione Europea. “Io già volevo operarmi anni fa: in Egitto diedi un anticipo di 5 mila Euro ma li persi perché cambiai idea”. Proseguendo nel racconto fatto quest’oggi a Mattino 4 – come riporta Biccy – l’ex volto di Temptation Island ha spiegato: “All’epoca l’Unione Europea lo vietava e lo considerava pericolosissimo e questo mi spaventò; adesso l’ho fatto perché le nostre istituzioni hanno sbloccato l’operazione e l’ho effettuata qui da noi nel nostro paese. Però vi chiedo di non giudicare le persone dal loro aspetto”.











