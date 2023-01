Francesco Chiofalo:”Donnamaria? Senza Antonella era trasparente al GF Vip”/ “I bot? lei ha i contatti giusti”

Francesco Chiofalo su Antonella e Donnamaria: “Lei non è innamorata”

Francesco Chiofalo è intervenuto diverse volte sulla storia d’amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Lenticchio, in occasione di un’intervista a Radio Radio, ha ribadito cosa pensa della coppia tra le più controverse del Grande Fratello Vip 2022.

Codacons interviene sul televoto di Antonella Fiordelisi/ "Faremo delle verifiche"

Francesco Chiofalo dichiara: “Antonella Fiordelisi ha salvato Edoardo Donnamaria altrimenti lui era trasparente al GF Vip. Lei innamorata davvero di lui? No, perchè lei quando stava con me non faceva la matta era innamorata di me. Lei non mi trattava male perchè aveva paura di perdermi. Se tu ami una persona stia attenta a non farla arrabbiare, altrimenti se lo fai tutte le volte quello ti dà un calcio nel c*lo“. Secondo il volto televisivo, dunque, per la schermista la storia con Donnamaria è solo legata alle dinamiche del reality show e non durerà a lungo fuori da quel contesto.

Edoardo Donnamaria chiude con Antonella?/ "Non sei innamorata. Vai da Antonino"

Francesco Chiofalo interviene sulla questione dei bot per il televoto di Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo, in occasione di un’intervista a Radio Radio, è entrato nel merito della questione “bot” sul televoto di Antonella Fiordelisi. Il 26 dicembre la gieffina è stata votata come preferita dal pubblico, battendo anche Oriana Marzoli. Il risultato del televoto ha creato diverse polemiche sul web, tanto che è intervenuta persino Codacons per verificare la veridicità dei voti.

Francesco Chiofalo interviene sulla questione e dichiara: “Considerando che lei ha i contatti per fare una cosa del genere e l’atteggiamento del padre mi pare molto agguerrito… il padre è il suo manager. So che lei ha gli strumenti, non mi va di fare il nome di quello che gli ha dato questi strumenti, però, ti dico che è un personaggio pubblico molto noto che gli ha passato il contatto giusto a lei che di conseguenza lo gira a chi vuole, anche al padre.”

Stefano Fiordelisi: "Se rimane la Murgia al GF Vip mi cancello da Twitter"/ Poi attacca 'gufo triste': chi è

© RIPRODUZIONE RISERVATA