Francesco Cicchella: chi è e fidanzata/ Vita privata top secret, presto il ritorno in tv con le imitazioni?

Francesco Cicchella: tutto sul re delle imitazioni

Francesco Cicchella è un attore comico napoletano che ha conquistato il successo e la popolarità grazie alla partecipazione come concorrente a Tale e Quale Show dove ha potuto sfoggiare tutto il suo talento da imitatore, ma anche da cantante conquistando la stima e l’affetto del pubblico. Classe 1989, Francesco Cicchella si è appassionato al mondo dell’arte sin da bambino per poi studiare pianoforte e canto jazz al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli ma è il talento comico a regalargli le prime soddisfazioni quando a 17 anni vince il Premio Totò.

Naomi Buonomo, chi è la fidanzata Francesco Cicchella?/ Lei: "orgoglioso di me, conviviamo da tre anni"

Nel 2015 ha poi partecipato come ospite alla prima serata del Festival di Sanremo, imitando Michael Bublé e nel 2016 arriva la grande popolarità con Tale e Quale show, programma che ha poi vinto e che gli ha permesso non solo di tornare nuovamente nel programma di Carlo Conti ma anche in altre trasmissioni Rai come Stasera tutto è possibile.

Amici 23 Serale 2024, 6a puntata/ Eliminato e diretta: esce Sofia consolata da Dustin, salva Martina

La vita privata di Francesco Cicchella e il probabile ritorno in tv

Se della carriera di Francesco Cicchella si sa praticamente tutto, così non è per la vita privata che mantiene super riservata anche se fino a quale anno fa, tra le varie foto presenti su Instagram, c’erano anche quelle di una personal trainer, Miriam anche se non si sa se i due siano stati o meno fidanzati. Ad oggi, dunque, Francesco Cicchella risulterebbe ufficialmente single come si evince dal suo profilo Instagram dove ci sono solo foto professionali o con gli amici e si starebbe dedicando totalmente al lavoro: cosa accadrà, dunque, in autunno?

Amici 23 Serale 2024, 6a puntata/ Eliminato e diretta: esce Sofia consolata da Dustin, salva Martina

I fan di Francesco Cicchella sognano il suo ritorno in tv e con Francesco Paolantoni nel cast di Ballando con le stelle 2024, potrebbe tornare a Tale e Quale Show con un ruolo speciale esattamente come accaduto nelle precedenti edizioni con Paolantoni e Gabriele Cirilli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA