Francesco Coco: “Berlusconi mi tagliò i capelli”/ “Con Manuela Arcuri amore vero ma…”

Francesco Coco, al Corriere della Sera, racconta gli anni migliori della sua carriera, tra Milan, Inter e Barcellona e le tante indiscrezioni extra-campo: “Me ne fregavo delle voci su di me. A un certo punto ho smesso per riappropriarmi della vita: non poter uscire, non poter andare a mangiare una pizza senza avere i paparazzi alle spalle, iniziava a pesarmi. Noi calciatori eravamo come rock star”. Quello “Era un calcio diverso, senza social. Per niente finivi sulle copertine dei giornali. Mi hanno attribuito fidanzate con le quali magari non ho mai preso neanche un caffè”.

Le fidanzate, come racconta l’ex difensore, sono state “Poche. Avevo tante amiche però. Samantha de Grenet una delle più care, per il mondo stavamo insieme”. Con la Arcuri, però, è stato amore vero: “Manuela era la mia fidanzata. Non siamo stati insieme tanto tempo, un anno e mezzo, ma per tutte le volte che ci hanno fotografati è sembrata un’eternità. Eravamo giovani e non potevamo vivere il nostro amore in libertà. È finita anche per questo. Le ho voluto molto bene e sono contento che si sia sposata e sia anche mamma”.

Francesco Coco: “Non è ancora arrivata la donna giusta”