Francesco Cozza, ex marito e figli Manila Nazzaro/ Lei: “aveva un’altra famiglia”

Francesco Cozza, Nicolas e Francesco sono l’ex marito e i figli di Manila Nazzaro. Un matrimonio finito quando la ex Miss Italia ha scoperto il tradimento dell’ex calciatore. La coppia è stata sposata dal 2005 al 2017: 12 anni d’amore suggellato dalla nascita di due splendidi figli: Nicolas e Francesco Pio. Il loro matrimonio però subisce una frenata d’arresto quando la conduttrice scopre il tradimento del marito: “ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. È stata Una botta fortissima. Non è una cosa bella vedere, su Instagram, immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Meritavo almeno un po’ di sincerità”.

Una verità terribile per la bellissima Manila che ha scoperto la seconda vita dell’ex marito. Un tradimento che non è riuscita mai a perdonare: “io ero sempre a Roma per lavoro eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia”. Non solo, durante quel periodo la ex Miss Italia stava affrontando anche un tumore all’utero e l’ex marito non le è neppure stato vicino come ha raccontato: “non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia è stato egoista… ho fatto da madre e da padre ai miei figli”.

Manila Nazzaro e l’ex marito Francesco Cozza: “il divorzio? mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra”

Non è stato facile per Manila Nazzaro riprendere in mano la sua vita dopo la scoperta del tradimento dell’ex marito Francesco Cozza. Come mamma ha pensato ai suoi due figli Nicolas e Francesco su cui ha detto: “i miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”.

Lo scorso 27 maggio la conduttrice ha ricevuto il divorzio ufficiale dall’ex compagno e non ha nascosto di essere felice: “quando ho firmato, da molto tempo vedevo il mio ex marito come un amico, anche perché lui aveva già fatto un figlio con un’altra donna. Firmare mi ha aiutato a seppellire lascia di guerra. Quella sera ho organizzato una cena per festeggiare con gli amici, perché per me e Lorenzo è stato l’inizio di una nuova sfida: da allora siamo liberi di fare, per davvero, quello che vogliamo”.

