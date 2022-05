FRANCESCO E SAMUELE, EX MARITO E FIGLIO IDA PLATANO/ “L’ho cresciuto da sola”

Ida Platano, il matrimonio fallito e il figlio Samuele

Ida Platano si commuove a Verissimo parlando di suo figlio Samuele, che oggi ha 11 anni. “Samuele ha cambiato la mia vita in meglio. – ha ammesso tra le lacrime – Non ha mai conosciuto il papà.” ha poi aggiunto, ricordando che non è nato dal matrimonio ma successivamente. “L’ho cresciuto da sola, non ha mai conosciuto il padre”, ha spiegato la dama di Uomini e Donne.

Ida Platano ha poi parlato del suo ex marito: “All’epoca non si usava la convivenza, mio padre non era concorde. – ha spiegato – Sono stati dieci gli anni di matrimonio, è stato il mio primo tutto. Sono cresciuta insieme a lui, ma poi ho scoperto che non era amore. Non sono arrivati figli, ci sono stati vari tradimenti. Poi è arrivato il piccolo Samuele. Ne ho fatti anch’io di errori, non do le colpe solo a lui, doveva andare così.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco, chi l’ex marito di Ida Platano di Uomini e Donne

Forse non tutti i fan di Uomini e Donne sanno che Ida Platano è stata sposata in passato. La dama del Trono Over ha alle spalle un matrimonio fallito di cui ha parlato qualche tempo fa sui social. Di fronte alle domande curiose dei fan, Ida ha deciso di sbottonarsi sul suo passato, parlando del matrimonio con il suo ex Francesco.

“Non mi vergogno della mia vita, anzi è anche un piacere raccontarvela” ha spiegato la dama di Uomini e Donne, raccontando di aver conosciuto l’uomo che sarebbe diventato suo marito quando aveva soltanto 16 anni. “Quando ho conosciuto il mio ex marito, che si chiama Francesco, avevo 16 anni e, insomma, lui viveva già qua al nord. Lui ne aveva 22 invece, eravamo proprio ragazzini. Uno spera sempre che duri, però ci sono delle cose che iniziano, ci sono delle cose che finiscono”, ha proseguito.

Francesco e Samuele sono l’ex marito e il figlio di Ida Platano

Diventata maggiorenne, Ida Platano e Francesco hanno deciso di convolare a nozze: “Abbiamo scelto entrambi di sposarci senza nessuna costrizione da parte dei genitori, all’epoca la convivenza non esisteva – ha dichiarato Ida sui social, spiegando poi che – . Mi sono trasferita per lui, per amore, siamo stati dieci anni insieme, siamo cresciuti insieme, litigavamo veramente poco e oggi abbiamo un rapporto fratello e sorella”.

Proprio qui Ida ha infine spiegato perché il matrimonio con Francesco è poi finito: “È finita perché siamo cresciuti…Certo, per ogni cosa che si costruisce, uno spera sempre che duri…ma ci sono cose che iniziano e che finiscono”. Tuttavia ha tenuto a precisare che, nonostante separati, “Ci siamo sempre l’uno per l’altra”. Dunque i due hanno mantenuto ottimi rapporti. Dalla storia successiva alla fine del matrimonio con Francesco, Ida ha avuto Samuele, che spesso appare con la Platano su Instagram. Ida ha cresciuto da sola questo bambino che non ha mai conosciuto il papà.

