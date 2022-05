Ida Platano e l’amicizia con Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Ecco com’è nata”

Ida Platano e Gemma Galgani: un’amicizia nata a Uomini e Donne

Tra le tante storie d’amore che finiscono nello studio di Uomini e Donne, ce n’è una d’amicizia che è invece molto solida e dura da anni: quella tra Ida Platano e Gemma Galgani. Le due dame hanno un destino che per volti versi è simile, visto che sono spesso protagoniste di grandi delusioni sentimentali. Entrambe, poi, sono quasi sempre oggetto delle critiche di Tina Cipollari, per le quali le abbiamo viste anche piangere in studio.

Eppure l’una è il supporto dell’altra e sia Gemma che Ida sono sempre pronte a prendere le difese dell’altra. In un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, è stata Gemma a svelare com’è nato questo bellissimo rapporto: “Fin dall’inizio della sua partecipazione a Uomini e Donne mi sono resa conto di avere seduta accanto una persona bella sia d’animo che d’aspetto”.

Gemma Galgani: “Ida Platano? Il suo amore è senza riserve!”

Gemma Galgani è stata colpita dal grande cuore di Ida Platano: “La sua sensibilità e il suo amore senza riserve! – ha ammesso nel corso dell’intervista, aggiungendo – Questo mi ha fatto appassionare alla sua storia – così simile a quella che avrei voluto anche io – e mi ha pervaso un senso di protezione e di profondo affetto nei suoi confronti.” Eppure proprio della storia con Riccardo si è tornato a parlare nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne.

Da qui lo spunto per Gemma per una nuova riflessione sulla coppia, stavolta un po’ più amara: “Credo che Riccardo non le sarà indifferente per tutta la vita, ma hanno provato più volte a stare insieme, senza successo. – ha raccontato la Galgani, concludendo – Da amica posso soltanto sperare che, per nessun motivo, perda quella serenità interiore e sicurezza di sé che ha conquistato con tanta fatica. Poi certo… Il destino può fare scherzi imprevedibili!”.

