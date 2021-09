Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol/ “L’uno l’opposto dell’altra”

La coppia Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol è una delle protagoniste dell’edizione vip di D’amore e d’accordo, il nuovo programma di Real Time ispirato allo storico format made in Mediaset Tra moglie e marito. Nel corso delle 5 puntate previste, Francesco e Wilma si metteranno alla prova a colpi di domande sul loro rapporto, per ‘testare’ quanto effettivamente si conoscono e il loro grado di affinità in generale.

Liv e Leone, figli Francesco Facchinetti/ Incidente per la piccola: "Grande spavento"

Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, è nata in Brasile il 2 febbraio 1982. È una nota fashion blogger, ma prima di trasferirsi in Italia si è occupata a lungo di comunicazione per la stilista Vera Wang. Il suo sogno era quello di fare la giornalista di moda, mentre adesso – come abbiamo detto – è una fashion blogger e influencer molto popolare.

Francesco Facchinetti/ "Andavo a concerti punk e in chiesa: ero di CL, Don Giussani…"

Francesco Facchinetti su Wilma Helena Faissol: “Mi ha fatto da crocerossina”

Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol si sono sposati civilmente l’11 dicembre 2014. In precedenza, infatti, la blogger era convolata a nozze con un altro uomo, suo connazionale, dalla quale aveva avuto la figlia Charlotte. Quest’ultima si divide tra il Brasile e l’Italia, dove vive un po’ con il padre e un po’ con la madre.

Dall’unione di Wilma con Facchinetti, invece, sono nati Leone e Lavinia, fratelli minori di Mia, la prima bambina di Francesco frutto della sua relazione con la conduttrice Alessia Marcuzzi. Francesco e Wilma si sono conosciuti durante una vacanza e spesso hanno dichiarato di essere l’uno l’opposto dell’altra. Ciononostante, i due si sono innamorati praticamente subito, già dopo il primo incontro: “È inciampata su di me”, ha raccontato lui nel 2018 a Domenica in. “Eravamo a Marrakech e lei mi ha fatto da crocerossina, anche perché ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa”.

Francesco Facchinetti/ "Vorrei incontrare Gesù, senso della vita? Non ancora trovato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA