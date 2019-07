Francesco Facchinetti “Mi hai tradito, te la farò pagare”/ È un artista che gestisce?

Duro sfogo di Francesco Facchinetti sui social. Il poliedrico 39enne, figlio del cantante dei Pooh, ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram, in cui ha puntato il dito nei confronti di qualcuno, anche se non è ben chiaro chi sia il destinatario. Ecco cosa ha detto Dj Francesco: “E poi la vita è cosi, oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, che mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha preso per il culo, mi ha raccontato un sacco di frottole, di balle, mi sono svegliato molto inca**ato. Per questo mi rivolgo a te, tu lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni”. Poi Francesco ha concluso il video accennando alla certificazione a “disco di platino” di Elodie e i The Kolors (“Pensare male di te”), aggiungendo: “Però la vita ti toglie e la vita ti da, e poi è arrivata questa certificazione, quindi oggi sono felice, sono felice, sono felice…”.

FRANCESCO FACCHINETTI, SFOGO SOCIAL, VIDEO

Tornando allo sfogo, chi potrebbe essere colui che ha fatto infuriare Francesco? Come riferisce ilvicodellenews.it, fra i personaggi della sua scuderia a cui lo stesso Facchinetti ha dedicato molto tempo vi è senza dubbio il cantante Riki, Riccardo Marcuzzo (sono mesi che non pubblica un singolo), ma anche Irama. Ma sono svariati gli artisti “curati” da Francesco, come ad esempio Giulia De Lellis, nota influencer ed ex di Uomini e Donne, quindi Briga, ex cantante di Amici, personaggi tv come Francesca Cipriani e Francesco Monte, influencer come Taylor Mega e Sara Croce (Madre Natura di Ciao Darwin), dj come Gianluca Vacchi, i Marnik, l’amatissimo Gigi D’Agostino, Fargetta, Albertino, Molella, e via discorrendo. La sensazione circolante è che si possa trattare di qualche giovane entrato da poco nel mondo dello spettacolo: chissà se si scoprirà qualcosa di più nei prossimi giorni. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLO SFOGO DI FACCHINETTI





