Machine Gun Kelly e Conor McGregor, rissa sfiorata ai VMAs/ Video Davanti a Megan Fox

Il rapper Machine Gun Kelly è quasi arrivato alla rissa con il campione di arti marziali miste Conor McGregor. Il tutto è accaduto sul red carpet degli ultimi MTV Video Music Awards, dopo che l’entourage di MGK avrebbe rifiutato la richiesta di McGregor di scattare una foto insieme al cantante (come hanno testimoniato alcuni presenti). Il video di quel momento è stato ripreso e sta già facendo il giro del web.

Nicki Minaj non vaccinata salta il Met Gala/ "Un amico è diventato impotente..."

Sebbene nella clip non si veda molto, si possono ben riconoscere i due protagonisti circondati da diversi agenti della sicurezza, i quali ad un certo punto iniziano a spostarsi in modo agitato, portando via velocemente Machine Gun Kelly e Megan Fox (la sua fidanzata dal 2020). Nonostante queste immagini, Conor McGregor ha negato ai microfoni di Entertainment Weekly qualsiasi tipo di lite con l’artista: “Non è successo niente, combatto solo veri combattenti, persone che combattono davvero. Di certo non combatto i piccoli rapper. Non conosco nemmeno il ragazzo. Non so nulla di lui, tranne che sta con Megan Fox”.

Ivano Michetti: "Ero corista di Papa Giovanni XXIII"/ "Nick Luciani? Figliol prodigo"

Machine Gun Kelly e Megan Fox sul red carpet

Il red carpet degli MTV Video Music Awards con protagonisti Machine Gun Kelly e Megan Fox non è di certo passato inosservato. La coppia ha sfoggiato look degni di nota: lui un completo rosso e il viso decorato con delle perle, lei un vestito lungo trasparente che mostrava un intimo color argento. L’attrice e il cantante hanno ufficializzato la loro relazione a giugno del 2020 e ultimamente appaiono spesso insieme agli amici Travis Barker e Kourtney Kardashian (coppia nata da poco).

Megan Fox mostra il sostegno verso il suo fidanzato anche sui social: oltre ad averlo accompagnato all’evento di MTV, ha infatti pubblicato una serie di foto della serata, scrivendo come didascalia “Daddy vincerà un VMA”. Machine Gun Kelly, invece, dice di aver “trovato una sirena” come dedica a Megan sotto il proprio post.

“STASERA LIBONI”/ Viaggio attraverso 50 anni di musica italiana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da the Blonde Don (@machinegunkelly)





© RIPRODUZIONE RISERVATA