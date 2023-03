Francesco Facchinetti rivela: “Mia moglie Wilma più ricca di me”/ “Con mio suocero…”

Francesco Facchinetti e il patrimonio della moglie Wilma Helena Faissol

I personaggi televisivi, fino a qualche tempo fa, avevano ben altri canali e mezzi per offrire contributi rispetto alla propria vita privata o sentimentale. Anzi, era forse più semplice tenersi alla larga dalle chiacchiere di gossip o speculazioni varie. Ad oggi invece, con la diffusione dei mezzi digitali sempre più dilagante, sono i social network a fungere da talk show con personaggi influenti sempre meno restii nell’offrire contributi di ogni genere. Nelle ultime ore ha deciso di esporsi con una diretta dal proprio profilo Instagram Francesco Facchinetti; il cantante e conduttore ha svelato alcuni retroscena e particolari rispetto al suo matrimonio con Wilma Helena Faissol.

Francesco Facchinetti, sfruttando il simpatico format digitale del box domande per i followers, ha dispensato risposte su curiosità particolari come ad esempio nel caso dell’ipotetico patrimonio della moglie Wilma Helena Faissol. “Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un’isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose: una di queste è stata venduta al governo americano”.

Francesco Facchinetti e il retroscena sul primo incontro con il suocero, il noto odontoiatra Olympio Faissol

Francesco Facchinetti non ha dunque nascosto l’agiatezza economica che lo circonda, specificando però come la moglie Wilma abbia un patrimonio ben più ampio del suo. Sulla questione però, ha voluto aggiungere un dettaglio: “Anche se mia moglie è più ricca di me, non spende nulla; lei è per metà libanese e viene trattata come una principessa. Mi spiego meglio: in LIbano c’è questa usanza che le donne devono essere trattate come principesse, quindi le donne non devono spendere i propri soldi”.

Dopo il particolare aneddoto sulle origini libanesi della moglie Wilma Helena Faissol, Francesco Facchinetti ha impreziosito il racconto avvenuto in diretta su Instagram con il fatidico primo incontro con il suocero; l’odontoiatra Olympio Faissol. Il cantante e conduttore ha spiegato come, complice anche l’abbigliamento e i tatuaggi in bella vista, le cose sembravano non andare proprio nel verso giusto. “Quando mi ha visto mi ha detto: sei come una macchina vecchia piena di adesivi“. Il figlio di Roby Facchinetti ha poi però sottolineato come con il passare del tempo e conoscendosi meglio, l’opinione del padre di Wilma Helena Faissol sia del tutto cambiata in positivo.











