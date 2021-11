Francesco Fredella/ “Riavvicinamento tra Nicola e Miriana?”, Pisu ci pensa “un caffè”

Il giornalista e speaker radiofonico Francesco Fredella, è intervenuto oggi, in collegamento con la nuova puntata di Pomeriggio 5, per dire la sua sulla storia mai realmente andata in porto tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip. E’ stata proprio sua la prima domanda rivolta al giovane figlio di Patrizia Mirigliani, anche lui in collegamento ma dalla Porta Rossa dalla quale è uscito nelle passate settimane, con la trasmissione di Barbara d’Urso.

Fredella ha domandato se per caso Nicola abbia intenzione più in la di riavvicinarsi a Miriana, magari anche solo per un invito a cena. “A cena non lo so, intanto un caffè”, ha replicato Pisu lasciando intravedere una piccola apertura. Diverso il consiglio di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, per il quale una volta preso il ‘due di picche’ sarebbe opportuno voltare definitivamente pagina.

Francesco Fredella ed il retroscena sul fidanzato di Francesca Cipriani

Nicola Pisu deciderà di seguire quest’ultimo consiglio o, quando sarà possibile, proporrà un incontro a Miriana come domandato da Francesco Fredella che, forse, spera anche lui nel lieto fine? Per saperne di più, a questo punto, occorrerà attendere l’uscita dalla Casa dell’ex ragazza di Non è la Rai, sulla quale la madre di Nicola e patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, non ha espresso parere del tutto positivo.

Intanto, nel corso della sua fugace incursione nella trasmissione pomeridiana di Canale 5, Francesco Fredella ha anche approfittato per rivelare un piccolo retroscena su Alessandro Rossi, fidanzato e futuro sposo di Francesca Cipriani, svelando: “Alessandro tra l’altro è un amico e mi aveva chiamato qualche giorno fa per dirmi ‘devo fare una grande sorpresa a Francesca’, ma io non ero a Roma”.

