Francesco Gabbani: “Prima di Sanremo Giovani volevo smettere”/ “Ornella Vanoni…”

Francesco Gabbani è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 aprile 2022. Il cantante ha dichiarato che “ogni volta che salgo sul palco lo faccio con tenerezza. Ho iniziato a raccogliere i frutti della mia semina artistica con Sanremo Giovani, dopo sacrifici fatti per anni. Prima di ‘Amen’ volevo declinare la mia attività musicale in un altro modo, volevo diventare autore per conto di altri. Il destino, invece, aveva in serbo per me un’altra strada”.

L’ambiente è un tema di fronte a cui “non possiamo tirarci indietro. Come tutte le grandi transizioni, si deve partire facendo piccoli passi tutti insieme per dare una grande mano. In realtà questa nuova esperienza (‘Ci vuole un fiore’, in onda in prima serata su Rai Uno, ndr) non l’ho cercata direttamente, mi è stata proposta dalla Rai con l’idea di produrre un varietà green. Io ho accettato proprio per il tema che andremo a trattare, perché di mio sono una persona sicuramente green, nata e cresciuta in mezzo alla natura. Vado spesso a camminare in montagna e di conseguenza sono green”.

FRANCESCO GABBANI: “STIAMO ATTENTI ALL’AMBIENTE, ECCO I MIEI CONSIGLI”

Successivamente, Francesco Gabbani ha spiegato che, in materia di attenzione all’ambiente, “l’accorgimento quotidiano che adotto sono in realtà tante piccole cose: fare una raccolta differenziata attenta è già una buonissima cosa, senza mischiare i rifiuti. Poi, quando mi lavo i denti, non lascio l’acqua scorrere”.

A “Oggi è un altro giorno”, Gabbani ha quindi raccontato un aneddoto che lo lega a un’altra straordinaria artista della canzone italiana, Ornella Vanoni: “Abbiamo instaurato un vero rapporto d’amicizia, lei mi chiama nei momenti più strani e impensabili della giornata, poi improvvisamente butta giù il telefono. È un rapporto molto spontaneo e mi fa molto piacere. Ci lega la sensibilità musicale ed emozionale”. Qual è la cosa che più lo rende felice? “Sono convinto che la felicità si trovi veramente nelle piccole cose, anche solo in una passeggiata fatta di mattina”.

