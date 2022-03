Francesco Ian, chi è il figlio di Mietta/ “Insieme a Sanremo? Perché no, da grande…”

Mietta ormai è di casa a “Il Cantante Mascherato”. Dopo aver partecipato come concorrente nell’edizione passata, nascondendosi nei panni della Farfalla, quest’anno ricalca il palco dello show più carnevalesco della TV, nel ruolo che la rappresenta e che noi tutti conosciamo, quella della cantante. Ruolo che si associa ad un altro, di certo non meno emozionante, ossia quello che Daniela Miglietta (questo il suo nome all’anagrafe) fa tutti i giorni nella sua vita privata: la mamma. Come sanno i fan della formidabile voce di “Vattene Amore” ha un figlio, Francesco Ian, nato nel 2010, frutto della relazione avuta con il chitarrista Davide Tagliapietra.

Tra una partecipazione a questo o all’altro programma – Mietta recentemente infatti è stata anche tra i concorrenti di Ballando con le Stelle – il suo cuore di mamma, ogni tanto emerge, tra le interviste e le ospitate. Si è scoperto così che mamma e figlio hanno un rapporto meraviglioso fatto di amore e complicità. Nata a Taranto nel 1969, Mietta che possiede una voce da soprano, raggiunge il successo nel 1989 con la vittoria al 39º Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con il brano Canzoni. Seguirà poi il tormentone che ha affermato la sua notorietà, il brano presentato al Festival di Sanremo, l’anno seguente, assieme ad Amedeo Minghi.

Francesco Ian, il figlio di Mietta: il loro legame unico

Quest’anno Mietta torna a fare i duetti sul palco de Il Cantante Mascherato. Novità di questa edizione infatti, è quella di offrire al pubblico l’esibizione di alcuni artisti del panorama musicale italiano, in coppia ai personaggi misteriosi che si nascondono dentro i buffi costumi colorati. Come sanno i telespettatori dello show, la cantante pugliese ha già duettato nella prima puntata, sulle note della canzone Bad Romance di Lady Gaga, con il Cavalluccio Marino, che poi si è scoperto essere Cristina D’Avena.

Molto riservata sulla sua vita privata, Mietta non perde occasione però, per esprimere tutto il suo amore per Francesco Ian, suo figlio, oggi 11enne. “Francesco è Francesco: 4mila porte dell’infinito d’amore. Noi due ci scambiamo questo gesto d’amore, lui mi dice mamma ti amo come 4 mila porte dell’infinito d’amore e rispondo con un gesto. Questa espressione me la sono inventata io; da quando era piccolino ci siamo ritrovati ad essere uniti in queste piccole nostre cose. Cosa farà da grande? Quello che vuole lui, quello che desidera, lo supporterò in tutto, lui ama molto il calcio ma è anche un bravissimo musicista, farà tutto quello che desidera. Io e mio figlio a Sanremo? Perché no”, ha raccontato poco tempo fa Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 di Serena Bortone.

