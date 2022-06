Francesco Manfredi, figlio Nancy Brilli/ “È un ragazzo studioso, rispettoso e sereno”

Nancy Brilli e il rapporto con il figlio Francesco Manfredi

Francesco Manfredi è il figlio di Nancy Brilli nato dall’amore con Luca Manfredi, il figlio dell’indimenticabile Nino Manfredi. Mamma e figlio hanno un bellissimo rapporto e l’attrice non perde mai occasione per raccontarlo. Proprio la Brilli, ospite del salotto televisivo di Verissimo, ha raccontato a Silvia Toffanin della malattia con cui è nato Francesco. “Io credo che sia stato un po’ un miracolo, mi avevano detto di non pensarci proprio a causa della mia endometriosi. Invece io ci ho messo il cuore e ora ho un figlio di 21 anni” – ha detto la Brilli che è fiera del figlio.

Proprio parlando di lui ha raccontato: “Francesco Manfredi È un ragazzo molto più equilibrato di come lo ero io alla sua età”. L’attrice è molto legata al figlio anche se vive lontano per motivi di studio. “Parte, ritorna a Londra a studiare. Quest’anno compie 20 anni, è un bambino. Mi fa così impressione che già ne compia venti!” – ha detto l’attrice che sui social ha postato una foto proprio in compagnia del figlio scrivendo: “Chicco&me. Ci sono momenti in cui sbarello, le incertezze del periodo tendono a spostare il baricentro. Francesco mi riporta la bussola sul nord. .Non vuole seguire il mestiere di famiglia. Basta che sia felice. ( la mia foto preferita è l’ultima della serie)”.

Francesco Manfredi: “ecco cosa mi manca di mamma Nancy Brilli”

Francesco Manfredi è nato nel 2000 dall’amore tra Nancy Brilli e Luca Manfredi. Il ragazzo oggi vive in Inghilterra per motivi di studio, ma è sempre in contatto con la mamma. “Ciò che mi manca di più ora che vivo in Inghilterra sono le chiacchiere della buonanotte, quando rientravo da una serata con gli amici. Andavo nella sua stanza e, se non dormiva, mi tratteneva a raccontarle tutto” – ha detto il ventiduenne parlando del rapporto con l’attrice su cui ha detto “mamma è grande per me, è stata anche un papà”.

Che dire anche mamma Nancy Brilli è fiera del suo ragazzo su cui ha rivelato :”ho un ragazzo studioso, rispettoso, che mi protegge. Ci tenevo moltissimo alla sua educazione e sono felice che sia un ragazzo sereno”.











