Francesco Manfredi figlio Nancy Brilli/ “Lui è un miracolo: i medici dicevano che…”

Puntata dedicata al mondo del cinema e dintorni quella domenicale di “Verissimo”, il rotocalco rosa targato Canale 5 che questo pomeriggio presenta il solito, ricco parterre di ospiti: infatti nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, oltre a Pierfrancesco Favino sarà di scena anche la sua collega Nancy Brilli per quello che sarà di fatto un gradito ritorno a Mediaset per la 57enne attrice romana dal momento che aveva già partecipato al rotocalco rosa lo scorso ottobre raccontandosi a cuore aperto.

Tumore dell’ovaio ed endometriosi, malattie di Nancy Brilli/ "Mio figlio un miracolo"

E, in attesa di scoprire cosa racconterà Nicoletta Brilli, nome di battesimo dell’attrice capitolina classe 1964, alla padrona di casa, i riflettori si accenderanno inevitabilmente pure sulla sua vita privata e sentimentale. Come sappiamo, la vincitrice di un Nastro d’Argento e di un David di Donatello “quale miglior attrice non protagonista” ha avuto nel corso degli anni diverse relazioni: dopo essere stata sposata per tre anni con Massimo Ghini (1987-1990), la Brilli è stata legata sentimentalmente ad Ivano Fossati ma è solo durante quello che è stato il suo secondo matrimonio con Luca Manfredi (durato cinque anni) che la bionda di origini ucraine è diventata finalmente madre di Francesco.

Ex mariti Nancy Brilli e Roy De Vita/ "Con lui finita male: ora sono single perché.."

FRANCESCO MANFREDI, FIGLIO DI NANCY BRILLI: “LUI E’ IL MIO MIRACOLO PERCHE’…”

Ma cosa sappiamo del ragazzo, figlio del regista e sceneggiatore romano, oltre che primogenito della stessa Brilli? Nato anch’egli a Roma il 12 febbraio 2000, da poco Francesco Manfredi ha compiuto 22 anni: di lui sappiamo che abita a Londra dove si trova per motivi legati allo studio ma pare che faccia avanti e indietro con la capitale inglese. “Per me è ancora un bambino” ha detto una volta mamma Nancy durante una ospitata a “Domenica In”, spiegando di essere sempre meravigliata dal fatto che il suo Francesco sia cresciuto così velocemente. Non solo: col suo tono sempre autoironico, l’attrice ha anche raccontato che il suo unico figlio è un ragazzo con la testa sulle spalle e certamente “molto più equilibrato di come ero io alla sua stessa età”.

Ramiro Levy, fidanzato o ex di Francesca Michielin?/ Top secret della cantante

Invece, durante proprio la sua precedente ospitata a “Verissimo”, nell’ottobre 2021, la Brilli aveva confessato alla Toffanin che Francesco era il suo “vero miracolo”: infatti non va ricordato che la gioia della maternità per la diretta interessata era stato doppio dato che in passato le era stata diagnosticata una endometriosi, vale a dire una infiammazione cronica benigna a carico delle cellule endometriali, ovvero quelle presenti normalmente nella cavità uterina, e che a volte può accompagnare una donna fino alla meno pausa. “Francesco credo sia stato un miracolo, perché mi avevano detto che dopo questa malattia, e dopo aver subito tanti interventi, non c’era alcuna speranza…”. E invece… “Nonostante mi avessero detto di non metterci il cuore, io invece ce l’ho messo e oggi il mio cuore ha 21 anni e sta facendo l’università” aveva detto l’anno scorso con l’orgoglio tipico di ogni mamma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA