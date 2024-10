La puntata odierna de La Volta Buona è iniziata con un argomento spesso spigoloso ma che necessita di un dibattito per aprire punti di vista differenti: il rapporto tra persone con un’ampia differenza d’età. Per l’occasione presenti in studio anche Viola Valentino e suo marito Francesco Mango per raccontare la loro personale esperienza. A prendere la parola per primo è stato il consorte, che ha spiegato: “Lei diventa una figura materna ma anche una sorta di protezione, è un dare e ricevere, un cambiamento continuo”.

Molto toccante il racconto successivo – a La Volta Buona – di Francesco Mango, marito di Viola Valentino: “…Anche perchè lei è capitata nel 2014, poi ho perso mia mamma; la sua vicinanza è stata incredibile, ha colmato il mio dolore”. Girando per strada succede che mi dicano che sembra mia madre”. La cantante ha dunque avuto un ruolo cruciale in un momento particolare difficile per il marito; una circostanza che ha dunque alimentato la crescita dell’amore tra loro.

Francesco Mango a La Volta Buona: “Sono andato in depressione, i leoni da tastiera…”

Proseguendo, Francesco Mango – marito di Viola Valentino – ha però confessato: “Girando per strada succede che mi dicano che sembra mia madre”. A questo punto, è stata proprio la cantante ad incalzare sul tema: “Questa cosa mi fa girare le pal*e, anche perchè io non mi ci rivedo; è una questione di mentalità, sono giovane dentro”. I toni sono poi tornati ad essere toccanti: “Io sono andato in depressione per questo, perchè ci sono anche i leoni da tastiera”.

A proposito del rapporto delle reazioni della sua famiglia, Francesco Mango – marito di Viola Valentino – ha raccontato: “I miei figli hanno accettato subito lei come la mia fidanzata, anche mia mamma: di nascosto chiamò lei e le disse: ‘Guarda che io sto male, ma non dire niente a mio figlio’. Poi è iniziato il calvario… E’ stata dura, la perdita di un genitore che è come un pilastro. Lei mi ha tutelato, all’inizio non mi ha detto nulla”.

