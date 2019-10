Francesco Monte è Michael Bublè/ La dedica alla sua Isabella De Candia (Tale e Quale Show)

Francesco Monte sarà questa sera Michael Bublè nel sesto e conclusivo appuntamento stagionale di “Tale e Quale Show”, il programma condotto su Rai 1 da Carlo Conti e che vede i protagonisti VIP impegnati nelle imitazioni dei più importanti personaggi dello showbiz italiano e internazionale: il 31enne modello oltre che ex Tronista originario di Taranto, dopo i primi cinque appuntamenti, costellati da alcuni flop ma pure successi inaspettati (come quando ha interpretato alla perfezione nientemeno che uno dei cavalli di battaglia di Ed Sheeran) parte stasera dalla settima posizione assoluta in classifica generale, a sole quattro lunghezze dal duo formato da Gigi e Ross e voglioso di continuare la sua risalita dopo che la scorsa settimana aveva convinto un po’ tutti interpretando una hit di Rag’N’Bone Man: la sua versione di “Human”, tuttavia, gli è valsa solo il quinto posto nella classifica di puntata anche se questo fa a cazzotti con quanto detto dai giudici. Infatti, se secondo Orietta Berti è stato “non bravo ma bravissimo”, elogiandolo pure per il trucco, Loretta Goggi ha elogiato invece la sua voce e i miglioramenti avuti nel corso delle settimane dato che a dire della bionda cantante “ha man mano acquistato anche più potenza”. Sulla stessa linea d’onda pure Vincenzo Salemme che ha parlato di una performance “pazzesca” e che ha permesso a Monte, come ha ricordato Giorgio Panariello, di rifarsi dopo che la sua versione di Cesare Cremonini non era particolarmente piaciuta e, anzi, aveva attirato su di lui le critiche (seppur bonarie) del cantautore bolognese.

FRANCESCO MONTE, DEDICA ALLA SUA ISABELLA DE CANDIA

Intanto, in attesa di capire quale sarà il piazzamento finale di Francesco Monte in questa nona edizione di “Tale e Quale Show” con la sua interpretazione di Michael Bublè di cui non si sa ancora nulla, nell’ultima settimana il ragazzo è tornato a imperversare su magazine rosa e siti di gossip per via della sua relazione con la bellissima Isabella De Candia, la donna che da tempo ha conquistato il suo cuore e che l’ex Gieffino chiama affettuosamente “la mia cinesina”. Infatti, in occasione del compleanno della ragazza originaria di Molfetta, Monte ha tirato fuori una vera e propria dichiarazione d’amore in grande stile, facendo ricorso come è uso ai social network e pubblicando sul proprio account Instagram una dedica che ha mandato in visibilio i fan della coppia pugliese. “Gli anni passano ma resti sempre una piccola cinesina, la mia cinesina” ha scritto il 31enne accanto a una foto della modella che, da par suo, ha risposto in modo altrettanto affettuoso con un “Piccola Isa cresce con te”, a indicare come il loro amore sia anche più forte dei primi tempi. Non solo: lo stesso Monte, di recente ospite nel salotto tv di Caterina Balivo a “Vieni da me”, ha ammesso candidamente che, dopo la clamorosa rottura con Giulia Salemi e gli improperi che aveva dovuto subire perché l’affetto per Isabella sembrava solo posticcio e utile a “ripulire” la sua immagine, ha davvero trovato nella De Candia un punto fermo della sua vita.

FRANCESCO MONTE: LE FRECCIATE DELLA SUA EX, GIULIA SALEMI

E, seppure in maniera indiretta, il nome di Francesco Monte è tornato a circolare nelle ultime ore proprio per via di quella oramai archiviata ma pur sempre burrascosa relazione con Giulia Salemi che, raccontandosi in una lunga intervista al magazine “Chi”, non solo ha rivelato alcuni dettagli della propria vita sentimentale ma è tornata pure sul suo ex fidanzato. La Salemi, infatti, non lesinando frecciate al modello tarantino, ha affermato di essere letteralmente rinata dopo quel periodo, e pur non nominato direttamente l’attuale compagno di Isabella De Candia, ha ammesso che “ogni passato della vita”, sottintendendo anche quelli più dolorosi, “è necessario se lo sai prendere come una opportunità di crescita”. Non solo: a detta della Salemi, nessuno potrà mai toglierle il suo sorriso anche se, in un passaggio successivo, ha anche ammesso di non pentirsi di nulla a proposito della storia avuta con Francesco. “Al Grande Fratello Vip ho fatto vedere che sono una persona trasparente, che non finge e che sa pure volere bene… io ho sognato l’amore e per un po’ l’ho avuto poi però è andata così” ha chiosato con una punta di nostalgia la ragazza, accennando al fatto che non pensa di aver commesso errori e adesso si sente pronta per innamorarsi di nuovo, segno che oramai Francesco Monte appartiene irrimediabilmente al passato.

