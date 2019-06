Francesco Monte/ L’amica di Giulia Salemi: “Non gli interessava niente di lei”

La storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, nata nella casa del Grande Fratello Vip è finita da diverse settimane, ma continua a creare notizia soprattutto per la sofferenza che ha provocato a Giulia che, in questi giorni, ha ritrovato il sorriso grazie al sostegno e all’affetto dei fans che le hanno inviato anche delle rose rosse. Un amore, quello tra Monte e la Salemi che ha fatto sognare tutti i loro fans, ma sul quale oggi, emergono dei retroscena. A svelarli è un’amica di Giulia Salemi che, ai microfoni del settimanale Nuovo ha lanciato accuse pesantissime all’indirizzo dell’ex tronista. “Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta”, tuona l’amica di Giulia Salemi che non svela la propria identità.

FRANCESCO MONTE, L’AMICA DI GIULIA SALEMI: “ERA PREPOTENTE, HA FATTO DI TUTTO PER FARSI LASCIARE”

Le accuse dell’amica di Giulia Salemi nei confronti di Francesco Monte diventano ancora più pesanti. La donna, infatti, racconta i dettagli dell’atteggiamento che l’ex tronista avrebbe avuto nei confronti dell’influencer durante i mesi della loro relazione. “Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale”, ha raccontato ancora a Nuovo. Monte, per ora, non ha replicato all’amica di Giulia Salemi. Lo farà nelle prossime ore o preferirà restare in silenzio?

