Francesco Monte/ “Non sto vedendo il Grande Fratello Vip, so che tutti parlano di me”

Francesco Monte ospite della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo si racconta a cuore aperto. In particolare l’ex tronista di Uomini e Donne si soffermerà sii suoi progetti futuri: un album di inediti dopo la pubblicazione di due singoli. Proprio così Monte si è dato alla musica con due brani “Siamo già domani” e il secondo singolo “Andiamo Avanti”, presentato alla commissione artistica di Sanremo Giovani senza però riuscire ad accedere alla fase finale di AmaSanremo. Nessun rimpianto e delusione per Monte che parlando proprio della sua “bocciatura” ha detto: “orgoglioso di essere entrato tra i 60 finalisti, ma ogni esperienza va vissuta nei tempi giusti”.

Intervistato da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato proprio dei progetti futuri rivelando: “con Marcello Sutera stiamo lavorando già da tempo alle basi e credo che, già nel 2021, avremo tutti i brani per la raccolta. Sarà la prima sintesi di un percorso musicale ambizioso che punta ad arrivare ad un sound tutto mio e a dare finalmente voce e musica alle mie emozioni. È bello poter lavorare con giovani di grande talento e con artisti di consolidata esperienza che, con bravura e pazienza, mi stanno accompagnando su questo nuovo palcoscenico dell’arte e della vita”.

Francesco Monte stronca Giulia Salemi al GF VIP 5

Francesco Monte è presissimo dalla lavorazione del suo primo album di canzoni che segna così il suo debutto nel mondo della musica italiana. Un impegno a tempo pieno che non gli ha permesso di seguire l’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2020 dove si trova anche la sua ex fiamma Giulia Salemi. Proprio nella casa del GF VIP l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha incontrato l’influencer persiana con cui ha vissuto una storia d’amore poi terminata.

Intervistato da Giada Di Miceli nel programma radiofonico “Non succederà più” su Radio Radio, l’ex tronista parlando proprio di questa edizione del reality show di Alfonso Signorini ha rivelato: “non sto vedendo il Grande Fratello Vip e possiamo anche parlare di altro. Direi che siamo andati avanti, è successo molto altro. Ovvio che so chi c’è dentro la casa, ma non lo guardo davvero, sono impegnato a fare altro. C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto”.

