Francesco Monte smentisce il flirt con Antonella Fiordelisi/ “Non ci conosciamo…”

Francesco Monte smentisce il flirt con Antonella Fiordelisi

Francesco Monte, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, smentisce di aver avuto, in passato, un flirt con Antonella Fiordelisi. La concorrente del Grande Fratello Vip 2022 si era lasciata andare ad alcune dichiarazioni dalle quali si era intuito di un flirt avuto con l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. A smentire tutto, però, è stato lo stesso Monte che ha spiegato di non conoscere la Fiordelisi e di aver scambiato con lei qualche messaggio su Instagam.

“Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici“, ha spiegato Monte. “Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione (girata già a chi di dovere tra mia manager e programma), di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì”, ha aggiunto.

La verità di Francesco Monte su Antonella Fiordelisi

Nessun flirt, dunque, tra Antonella Fiordelisi e Francesco Monte che ribadisce di non conoscere affatto l’ex schermitrice che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sta vivendo un momento particolarmente difficile. “Oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci CONOSCIAMO MINIMAMENTE. Tutto ciò si chiama DIFFAMAZIONE gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile”, ha detto ancor Monte.

L’ex tronista, infine, ha spiegato che il periodo risale al 2018 ovvero prima che partecipasse al Grande Fratello vip come concorrente a settembre 2018.

