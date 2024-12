Francesco Moser e Carla Merz sono i genitori di Ignazio Moser, l’ex ciclista diventato un personaggio televisivo ed influencer dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Non solo, Ignazio Moser è conosciuto dal grande pubblico anche per essere diventato il marito di Cecilia Rodriguez, la showgirl argentina sorella della bellissima e famosissima Belen Rodriguez! Ignazio è nato dall’amore di Francesco Moser e Carla Merz, anche se i suoi genitori dopo 42 anni di matrimonio hanno deciso di lasciarsi. Una separazione di cui si vociferava da tempo diventata di dominio pubblico quando l’ex campione di ciclismo ha rilasciato una serie di dichiarazioni al quotidiano Adige. Il campione Francesco Moser, infatti, ha rivelato che l’idillio con l’ex moglie Carla Merz è terminato dopo 41 anni di nozze, anche se da diversi anni i due erano già separati.

Francesco Moser, papà di Ignazio/ "Sposarmi? Già fatto una volta, difficile che ci sia una seconda"

Il matrimonio tra i due è stato celebrato nel 1980 nella splendida Piazza Duomo e di Trento e dalla loro unione sono nati tre splendidi figli di cui Ignazio, il terzogenito, è sicuramente quello più conosciuto dal grande pubblico. Nonostante la separazione dei genitori, Ignazio è legatissimo ad entrambi anche se parlando del padre ha rivelato: “non è mai stato affettivo”.

Chi è Carla Merz, mamma Ignazio Moser: vita privata e l’ex marito Francesco Moser/ “La mia fonte affettiva…”

Francesco Moser e Carla Merz si sono lasciati:”A un certo punto ci si guarda in faccia e non ci si riconosce più”

Il rapporto di Ignazio Moser con i genitori Francesco Moser e Carla Merz è sempre stato buono, anche se il marito di Cecilia Rodriguez non nasconde di essere cresciuto con pochi “ti voglio bene”. “Papà non è mai stato affettivo. Era più facile prendere una sgridata da lui” – ha rivelato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha sottolineato come non sia stato sicuramente un angelo durante la sua infanzia – adolescenza, ma che avrebbe sicuramente apprezzato qualche ti voglio bene in più.

Francesco Moser, chi è il padre di Ignazio/ "Non posso comandare i miei figli, hanno le loro vite"

Eppure in quegli anni i genitori erano follemente felici ed innamorati, visto che la crisi di coppia è arrivata molto tempo dopo portandoli alla scelta di separarsi. “A un certo punto ci si guarda in faccia e non ci si riconosce più” – ha raccontato l’ex campione di ciclismo dalle pagine del Corriere della Sera parlando della separazione della moglie. Una notizia che ha fatto sicuramente scalpore anche se Francesco Moser ha ironizzato: “la gente è rimasta colpita, ma sicuramente va ricordato che siamo stati sposati per 42 anni!”.