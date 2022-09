Francesco Moser: “Nozze Cecilia e Ignazio? Chissà”/ “Separato da mia moglie? Sì, ma…”

Francesco Moser è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. In primis, l’ex campione ciclistico ha ricordato sua madre: lei considerava suo figlio un bravo contadino e Moser ha ricordato che la mamma “andava tre volte al giorno in chiesa. Ho vissuto in casa fino a 20 anni e poi tornavo spesso, fino a quando non mi sono sposato”.

Poi, il discorso si è spostato sul figlio Ignazio: “Quando mio figlio ha cominciato a correre in bicicletta era abbastanza magro, poi con lo sviluppo si è appesantito, ha raggiunto gli 80 chilogrammi e in salita faceva fatica. Gli avevo chiesto in passato di tornare a casa e di non farsi incantare dal mondo dello spettacolo. C’è tanto da fare in campagna con i vigneti, la vendemmia, la vinificazione, tutti i passaggi che si devono fare per arrivare al prodotto finito e all’imbottigliamento. Ora però sta a Milano e gestisce quasi tutto suo fratello Carlo”.

Da tempo Francesco Moser è separato dalla moglie: “È stata una cosa che abbiamo deciso insieme, ma ci siamo lasciati senza problemi. Ci parliamo ancora, è stata una cosa voluta da parte di entrambi. Lei non sopportava che io fossi sempre in giro alle corse, alle manifestazioni. Comunque Cecilia e Ignazio vanno spesso a trovarla, si vedono”. A proposito di Ignazio e Cecilia Rodriguez: a quando le nozze e la cicogna? “Io non sono persona informata sui fatti, sarò l’ultimo a saperlo… Chissà!”, ha ironizzato Moser.

Il rapporto di Francesco Moser con i suoi nipoti è diverso rispetto a quello abituale che si instaura tra nonni e bambini: “Io sono un nonno che sgrida i nipoti e che non lascia fare loro tutto quello che vogliono… A volte vogliono il telefonino e io mi arrabbio”.











