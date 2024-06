Francesco Moser, papà Ignazio/ Dopo la separazione: “non sono più solo. Ho una nuova compagna”

Francesco Moser è stato un grandissimo campione di ciclismo, ma oggi il suo nome è associato al figlio Ignazio Moser. L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha stravolto la vita anche di Francesco Moser visto che il figlio Ignazio è diventato talmente popolare complice anche la storia d’amore nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia con Cecilia Rodriguez. Un’amore che presto vedrà Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sposi. Un matrimonio molto atteso su cui però papà Ignazio non sembra essere più di tanto entusiasta. “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio – ha detto l’ex campione di ciclismo.

Non solo, Moser ha aggiunto :”no ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”. Le parole di Francesco Moser non sono sembrate così allegre nei confronti del matrimonio del figlio. Del resto anche in passato si era espresso con toni non proprio entusiasmanti sulla partecipazione del figlio al GF VIP: “spero che finisca presto tutto questo e torni a casa. Abbiamo molto da fare in azienda”.

Francesco Moser separato dalla ex moglie Carla Merz: nella sua vita una nuova compagna

Ma cosa pensa Francesco Moser, il padre di Ignazio Moser, di Cecilia Rodriguez? “È una brava ragazza ma non è molto abituata alle faccende domestiche, imparerà” – disse in una vecchia intervista l’ex campione di ciclismo che si è sempre mantenuto al di fuori delle scelte del figlio senza mai ostacolarlo. Intanto nella vita privata di Francesco Moser c’è tempo per una nuova compagna dopo la separazione dall’ex moglie Carla Merz. A raccontarlo è stato proprio l’ex campione di ciclismo che in una intervista ha confessato: “non sono più solo. Ho una nuova compagna, anche lei ha corso in bici. E’ stata campionessa d’Italia e si chiama Mara Mosole”.

Non solo, Moser ha anche raccontato come ha l’ha conosciuta: “la trovavo in giro in bici, o alle Eroiche, le gare vitange: anche lei ha ancora la passione e andiamo spesso in giro insieme. Ci siamo avvicinati durante la pandemia”.











